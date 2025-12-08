Медия без
Ирония на съдбата: Египет - Иран е "прайд мачът" на Мондиал 2026

Още преди жребия двубоят на 26 юни в Сиатъл беше посветен на LGBTQ+ общността

Днес, 16:56
Пъстроцветното знаме на LGBTQ+ общността беше издигнато на пилон на ст. "Лумен Фийлд" в Сиатъл на специална церемония на 4 юни т. г.
Изтегленият жребий и подредената впоследствие програма на световното първенство по футбол през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико родиха куриозна ситуация, която може да предизвика шумни политически страсти. Още преди да стане известно разпределението на 48-те отбора финалисти, в един от американските градове домакини - Сиатъл, бяха обявили, че ще посветят един от мачовете на LGBTQ+ общността.

Предварително беше посочен двубоят на 26 юни на ст. "Лумен Фийлд" от група G, без да се знае кои страни ще попаднат в нея и как ще бъде подредена програмата им. Датата беше избрана, защото това е месецът, в който се чества т. нар. Прайд и по целия свят се организират паради на хората с нетрадиционна сексуална ориентация и полова идентичност.

След тегленето на жребия миналия петък стана ясно, че в тази група ще бъдат тимовете на Белгия, Египет, Иран и Нова Зеландия. А по ирония на съдбата графикът на срещите отреди в "прайд мача" на 26 юни в Сиатъл да се срещнат двете нации с едни от най-стриктните антигей закони в света - Египет и Иран.

И в африканската, и в азиатската държава еднополовите връзки са криминализирани, а конкретно в Иран има и смъртно наказание за хомосексуалните хора. Мач между две държави, които остро се противопоставят на LGBTQ+ движението, е на път да създаде доста главоболия за организаторите в Сиатъл, които дори са формирали "Консултативен комитет за прайд мача" (PMAC), който има за цел да подготви програмата за празненствата.

"Лумен Фийлд" в Сиатъл ще приеме общо четири мача от груповата фаза на Мондиал 2026, но трудно можеше да има по-неподходящ двубой за честването на гей общността. Другите три са Белгия - Египет на 15 юни, САЩ - Австралия на 19 юни и Катар срещу победител от плейофите на 24 юни.

На всичко отгоре съществува напрежение по директната ос между Египет и Иран, като двете държави не поддържат дипломатически отношения след ислямската революция през 1979 г. За капак азиатската държава е в обтегнати отношения и с домакина САЩ заради забраната на Доналд Тръмп ирански граждани да влизат на американска територия.

