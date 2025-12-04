Медия без
И световният шампион приключи безславно в Йорк

Никой от славния "Випуск `92" на снукъра не стигна до 1/4-финалите на UK Championship

Днес, 08:43
Джан Анда получава поздравления от феновете в "Барбикан", след като е елиминирал световния шампион и свой добър приятел Джао Синтун.
WORLD SNOOKER
Джан Анда получава поздравления от феновете в "Барбикан", след като е елиминирал световния шампион и свой добър приятел Джао Синтун.

Световният шампион Джао Синтун стана поредната елитна жертва, паднала в ранните етапи на първия за сезона турнир от Тройната корона на снукъра - UK Championship в Йорк. Във II кръг китаецът допусна тежко поражение с 2:6 фрейма срещу своя сънародник и спаринг партньор Джан Анда и ще трябва да чака още поне един сезон, за да се бори за втората си титла от надпреварата след 2021 г.

На 1/8-финалите в зала "Барбикан" своето участие приключиха и още двама носители на короната от "Крусибъл". Трикратният първенец на планетата Марк Уилямс отстъпи с 3:6 пред квалификанта Пан Дзюнсю, а четирикратният световен шампион Джон Хигинс загуби драматично от Шон Мърфи с 5:6, след като имаше аванс от 4:1 и 5:3.

Така до 1/4-финалите на Шампионата на Обединеното кралство не успя да стигне нито един от тримата представители на славния "Випуск `92". Най-титулуваният от тях - Рони О`Съливан, отпадна още на старта на основната схема.

Като фаворити за трофея в Йорк оттук нататък се очертават лидерът в световната ранглиста Джъд Тръмп и поставеният под №4 Нийл Робъртсън. Двамата левичари са в горната половина на схемата и ще се срещнат на 1/2-финалите, ако преодолеят китайските си съперници в III кръг - Асото в колодата се изправя срещу легендата Дин Дзюнхуей, а Гръмотевицата от Мелбърн среща Пан Дзюнсю.

В долната половина също има един англо-китайски сблъсък - между Мърфи и Джан, както и един изцяло английски - между миналогодишния финалист в турнира Бари Хоукинс и Марк Селби. Всички 1/4-финали са в днешните две сесии от 15:00 и 21:00 ч. българско време, като по един в следобедната и вечерната ще бъде излъчван пряко по "Евроспорт 1".

 

UK CHAMPIONSHIP 2025

II кръг (6 от 11)

№1 Джъд Тръмп (Анг) - №16 Съ Дзяхуей (Кит) 6:3
№9 Дин Дзюнхуей (Кит) - №52 Скот Доналдсън (Шот) 6:5

№5 Марк Уилямс (Уелс) - №30 Пан Дзюнсю (Кит) 3:6
№13 У Идзъ (Кит) - №4 Нийл Робъртсън (Авл) 1:6

№21 Елиът Слесър (Анг) - №14 Бари Хоукинс (Анг) 0:6
№11 Марк Селби (Анг) - №29 Джоу Юелун (Кит) 6:2

№7 Джон Хигинс (Шот) - №10 Шон Мърфи (Анг) 5:6
№23 Джан Анда (Кит) - №2 Джао Синтун (Кит) 6:2

1/4-финали (6 от 11)

Джъд Тръмп - Дин Дзюнхуей 5.XII, 15:00, Е1
Пан Дзюнсю - Нийл Робъртсън 5.XII, 15:00

Бари Хоукинс - Марк Селби 5.XII, 21:00, Е1
Шон Мърфи - Джан Анда 5.XII, 21:00

 

Ключови думи:

снукър, UK Championship

