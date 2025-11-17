Селби е за първи път "Шампион на шампионите"

Четирикратният световен шампион по снукър Марк Селби сложи край на 9-месечна суша без титла, триумфирайки за първи път в кариерата си в турнира "Шампион на шампионите". На финала в родния си град Лестър 42-годишният англичанин победи своя сънародник и №1 в ранглистата Джъд Тръмп с 10:5 фрейма.

В началото на мача Асото поведе с 3:1, но Веселяка обърна до 5:4 и при този резултат приключи първата сесия. След няколкочасовия интервал Тръмп изравни, взимайки откриващата партия във вечерния сеанс, но последва истинска канонада от страна на Селби, който спечели пет поредни партии, затваряйки двубоя с три поредни сенчъри брейка (138, 101, 132).

"Това събитие е само за най-добрите играчи и беше привилегия да играя срещу Джъд на финала - коментира Марк. - Играх добре от началото до края и знаех, че трябва да го направя, защото Джъд е човекът, когото трябва да победя. Чувствам се добре с играта си през последните няколко дни. Открих нещо и знам, че трябва да продължа с това. От известно време не съм се чувствал така, затова беше страхотно да играя на това ниво в голям финал."

За Селби това е първа титла от февруари, когато спечели последната си засега ранкинг надпревара - Откритото първенство на Уелс. От началото на новия сезон пък той нямаше дори достигнат финал, преди да извърви целия път в "Шампион на шампионите". По време на събитието в Лестър той елиминира последователно Стивън Магуайър (4:0), Марк Уилямс (6:5) и Нийл Робъртсън (6:2), за да стигне до битката за трофея с Тръмп.

От своя страна световният №1 остава без спечелен турнир от началото на 2025 г. Само през новия сезон той губи втори финал, след като отстъпи и в последния мач на Откритото първенство на Северна Ирландия срещу Джак Лисовски (8:9).

"Не можах да спечеля с тази щека. И днес дадох всичко от себе си, но просто не мога да свикна, не знаех накъде да се прицеля - сподели Тръмп, който има оплаквания от новата си щека още от началото на сезона. - Нямам извинения. Поздравления за Марк, защото той беше най-добрият играч през цялата седмица и заслужаваше да спечели. Той показа защо е един от най-великите за всички времена."

Любопитното е, че Марк Селби стана десетият различен победител в десетте изиграни турнира от началото на кампанията през 2025/2026 г. Следващата надпревара отново е извън ранкинг системата - Шампионатът на Рияд в столицата на Саудитска Арабия (19-21 ноември).

