Марк Алън завоюва 12-ата си ранкинг титла по стряскащ начин

Пистолета обърна от ръба последните си четири мача в Откритото първенство на Англия по снукър

Днес, 08:34
Марк Алън целува трофея "Стив Дейвис", връчван на победителите в "Инглиш Оупън".
WORLD SNOOKER
Марк Алън целува трофея "Стив Дейвис", връчван на победителите в "Инглиш Оупън".

Марк Алън спечели Откритото първенство на Англия по снукър и заслужи 12-ата си титла от ранкинг системата на джентълменския спорт. На финала в Брентууд северноирландецът надделя над китаеца Джоу Юелун с 9:8, печелейки решаващ фрейм в четвърти пореден мач.

Стряскащата поредица на Пистолета от Антрим започна на 1/8-финалите във формат "4 от 7", където той изостана с 0:3 срещу Дин Дзюнхуей, преди да го обърне с 4:3. После на 1/4-финалите във формат "5 от 9" Алън изостана с 0:4 срещу Елиът Слесър, преди да го обърне с 5:4. След това на 1/2-финалите във формат "6 от 11" Марк изостана с 3:5 срещу Джак Джоунс, преди да го обърне с 6:5.

Във финала "9 от 17" пък 39-годишният левичар поведе със 7:3, но допусна обрат до 7:8, преди да измъкне последните две партии.

"Това означава много за мен. Да спечеля турнир в днешни дни е чудесно. Особено да го направя по начина, по който го направих тази седмица след толкова много изоставания - сподели новият шампион на "Инглиш Оупън". - Бях абсолютно съсипан. Мисля, че адреналинът ми помогна, но тази вечер бях наистина уморен. Това не е извинение за някои от пропуснатите топки, но го усещах. Определено ще се наспя добре тази нощ. Мисля, че най-малкото, което можеш да поискаш от всеки играч, е постоянство. Толкова много момчета биха се отказали в някои от позициите, на които се намирах тази седмица. А други сега знаят, че никога не се предавам."

Освен трофея в Брентууд Алън получи и чек за 100 000 британски паунда, който ще го изкачи от 10-о до 7-о място в световната ранглиста. Със своята 12-а ранкинг титла пък той се изравни на 10-о място във вечната шампионска класация с Шон Мърфи. Рекордьор е Рони О`Съливан с 41 отличия от ранкинг системата.

снукър, Инглиш Оупън, Марк Алън, Джоу Юелун

