БФС наказа за трети път Хулио Веласкес

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес беше наказан от Дисциплинарната комисия към БФС за невъздържаното си поведение срещу съдийски отсъждания по време на домакинската победа вчера със 7:0 над "Септември" (Сф). Испанецът получи официално предупреждение и беше глобен с 800 лв.

Това е трета санкция за Веласкес от идването му в "Левски" в началото на годината. Той вече има предупреждение и глоба 300 лв. след победата с 2:1 над "Лудогорец" на 9 февруари 2025 г., а след равенството 0:0 с "Ботев" във Враца бе наказан отново с предупреждение, но глобата вече бе 600 лв. Сега тя е най-голямата от наложените му до момента. Иначе след вчерашната си победа "Левски" е санкциониран с 1500 лв. - за обидни и нецензурни скандирания от страна на феновете.

Халфът на ЦСКА Бруно Жордао пък е със спрени права за един мач заради натрупани картони и ще пропусне домакинството срещу "Локомотив" (Пд) в сряда. А ЦСКА е глобен общо с 2800 лв. след победата с 4:0 над "Спартак 1918" във Варна - 1500 за обидни скандирания, 1000 лв. за използване на димки довели до спиране на играта и 300 лв. за нерегламентирано използване на факли и димки.

ВЕЛАСКЕС ОБЯВИ В ИСПАНИЯ ТРИ ТРОФЕЯ КАТО ЦЕЛ НА "ЛЕВСКИ"

Хулио Веласкес даде междувременно интервю пред Youtube канала El Enganche в родната си Испания. Наставникът на "Левски" заяви, че този сезон отборът ще се стреми към три трофея - шампионската титла, Купата на България, както и Суперкупата.

"От миналия сезон съм в "Левски" и съм много благодарен за всичко. Работя всеки ден и се опитвам да се насладя на процеса и на пътя с отбора. В началото на този сезон имахме несигурност как ще се справим с толкова мачове - предварителните кръгове на Лига Европа, Лига на конференцията, първенство, Купа на България. Изиграхме много мачове, но отборът се представи фантастично. На първо място сме, продължаваме напред на 1/8-финалите за Купата през декември. Можем да се борим за три трофея, феновете мечтаят. "Левски" е с фантастична история. Това е клуб, който има най-много трофеи след ЦСКА, но има най-много фенове, истинска лудост е. От девет години обаче тимът не беше ставал втори, а от 16 години няма титла. Ние сме в серия от положителни резултати, отборът играе добре, феновете се отъждествяват с отбора", заяви Веласкес.