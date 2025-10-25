"Левски" дръпна с 6 точки на върха

"Левски" спечели 10-ата си победа този сезон в Първа лига - 3:0 в домакинството срещу "Добруджа" в XIII кръг. След този мач "сините" водят в класирането 32 точки и поне до понеделник ще имат 6 точки аванс пред следващия - "ЦСКА 1948", който тогава посреща "Лудогорец". Разградчани пък са на четвърта позиция с 23 точки. За "Добруджа" това бе 10-ата загуба за сезона и клубът от Добрич е на последното място със 7 точки.

"Сините" нямаха проблеми днес на ст. "Георги Аспарухов" и доминираха през целия мач. Всъщност гостите от Добрич имаха отличен шанс да вкарат първи в 10-ата минута, когато защитникът на "Левски" Кристиан Димитров сбърка и Антон Иванов излезе сам срещу вратаря на "сините" Светослав Вуцов, но последният спаси.

След това се случи логичното. Два гола до почивката вкара бразилецът Евертон Бала. В 13-ата минута той нахлу в наказателното поле и откри резултата. В 27-ата Бала удвои, след като засече пас отляво на Оливер Камдем.

В 73-ата минута националът Марин Петков заби третото попадение след асистенция на Майкон отляво. Резултатът можеше и да е по-убедителен, но домакините пропуснаха още няколко положения, а и вратарят на "Добруджа" Галин Григоров спаси удари на Асен Митков, Мазир Сула и Камдем.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес заяви след победата: "Изключително високо ниво и отговорно отношение от моя отбор. Бяхме доминиращия отбор от първата до последната минута. Раздаваме се, независимо срещу кого играем. Искам да подхождаме скромно, както досега го правехме. Ключово е да си здраво стъпил на земята, скромен, да си даваш ясна представа и висока оценка. Трябва да подхождаме сериозно към всеки мач, така трябва да мислим."

Наставникът на "Добруджа" Атанас Атанасов пък коментира: "Отборът на "Левски" ни надигра с индивидуалните си качества. Имахме 2-3 ситуации, едната беше 100 процента при 0:0. Оттам нататък се мъчихме. В нито един момент не се дръпнахме в защита срещу най-добре играещия отбор в момента. Докато съм аз, "Добруджа" няма да играе неприятен футбол. Какво да се сърдим на Тони Иванов?! На 20 години момче. Има и други варианти да отиграе, взел е грешно решение, но ще расте. Може би малко и притеснение... Връща се на "Герена" след дълго време, юноша на "Левски" е. По този начин ще израсне."