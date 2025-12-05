Хулио Веласкес търси проблема в "Левски" извън ротацията

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес изброява по време на днешната си пресконференция мачовете, в които е правил ротации на състава, но отборът не е загубил.

Ротацията на състава не е причината за вчерашната загуба на "Левски" с 0:2 от "Славия" и причините за резултата трябва да се търсят другаде. Това посочи треньорът на "сините" Хулио Веласкес ден след мача.

"Както казах и след мача, от 100 пъти 100 пъти бих повторил решенията си. Търсим причинно-следствени връзки какво се е случило, а в повечето пъти нещата са много по-сложни. Ако ви питам във вчерашния мач колко футболисти взеха участие вчера и с предния мач със "Славия" у дома - 8 бяха същите. Не е това проблемът, защото със същите 8 плюс други трима ги победихме", каза испанецът. След това той изброи 9 мача, в които е правил по-сериозни ротации на стартовия състав - на 5 до 11 титуляри. В тези случаи тимът е постигал 7 победи, 1 равенство и 1 загуба (б.ред. - тази с 0:2 от "Славия").

Той анализира това преди гостуването срещу "Спартак 1918" в XIX кръг на Първа лига. С травма преди този двубой е Алдаир, който ще попадне в групата, но още не е взето решение дали и колко време ще играе.

Веласкес коментира и предстоящия мач: "Освен силните и слаби страни, които притежава съперникът, фокусът е как ще изглеждаме ние в този двубой. Ключово ще бъде да разберем какво се случи вчера, защото имаше доста обстоятелства и да подходим зряло и отговорно към това да се върнем към нашата динамика и ритъм. Ние сме на първо място в класирането - посланието ми остава същото - да се поучим и да видим какво можем да подобрим, но винаги в една положителна атмосфера. Не бяхме изключителен отбор след 7:0 (над "Септември"), нито сме някаква страхотна трагедия след загубата с 0:2. С тази мисъл се отправяме към Варна, за да изиграем добър мач и да го спечелим."

Своето мнение преди двубоя даде и треньорът на "Спартак 1918" (Варна) Гьоко Хаджиевски. "Сега резултатите ни не са добри, но не е заради футболистите. Аз използвам това, което имам, а не това, което искам. "Левски" обърка всичко срещу "Славия", пускайки от началото на мача 8 футболисти, които не са титуляри. Затова сега "Левски" няма да рискува, пускайки резерви срещу нас. Ние имаме млади футболисти и няма да е трагедия, ако не бием "Левски", но няма да се предаваме. Няма да паркираме автобуса срещу "Левски", който е най-добрият отбор в първенството, въпреки възхода при ЦСКА и "Лудогорец", които се връщат в ритъм. Съперникът ни е лидер в класирането и ще направи всичко възможно да е готов за мача срещу нас. Ние от своя страна ще направим всичко възможно да играем колкото можем, защото те успяха да запазят някои играчи, а ние не. Ще измислим нещо, за да не ни пробиват", коментира Хаджиевски пред Dsport и "Дарик радио".

Варненци няма да разчитат на контузените Деян Лозев и Илкер Будинов. С травма е и Бернардо Коуто, но сам е изразил желание да играе срещу водача в Първа лига.

Мачът между "Спартак 1918" и "Левски" е в неделя от 17:00 ч. във Варна и ще се предава по Диема спорт. За главен рефер днес беше назначен Валентин Железов.

"ЛЕВСКИ" ЩЕ ТРЯБВА ДА ПЛАТИ СЧУПЕНО ОТ ВЕЛАСКЕС

Дисциплинарната комисия към БФС глоби "Левски" общо с 3300 лв. след вчерашната загуба с 0:2 от "Славия". Най-голямата санкция е 2000 лв. - за обидни скандирания. За използване на факли довели до спиране на играта наказанието е 1000 лв., а за нерегламентирано използване на факли - 300 лв. Клубът ще трябва да плати и всички щети, нанесени от "синята" агитка на стадион "Александър Шаламанов". Феновете са счупили 135 седалки. Оказа се също, че треньорът Хулио Веласкес при емоционалните си изблици е счупил част от резервната скамейка и тези щети също трябва да се покрият.

"Славия" ще трябва да плати 300 лв. - за нерегламентирано използване на факли.