ЦСКА излъга "Левски" в дерби на нерви и страх

БГНЕС Футболистите на ЦСКА са се наежили срещу халфа на "Левски" Георги Костадинов (вляво), след като той е ударил без топка Адриан Лапеня (на земята).

ЦСКА поохлади шампионския ентусиазъм на "Левски", след като спечели с 1:0 дербито между двата отбора от XV кръг на Първа лига. След едва втората си загуба за сезона в първенството "сините" остават начело в класирането с 35 точки, но "ЦСКА 1948" има шанс още утре да се доближи на 2 точки, ако победи "Черно море". С петия си успех за сезона (и четвърти пореден в първенството) пък ЦСКА излезе на шесто място с 22 точки.

Мачът на стадион "Васил Левски" разочарова откъм футболни достойнства присъствалите над 30 000 зрители. Но пък нерви имаше в изобилие. Имаше и страх у двата отбора да не допуснат грешка, която да реши дербито в полза на съперника.

До почивката футболистите на "Левски" имаха по-чисти положения да поведат в резултата, но не ги оползотвориха. В 12-ата минута националът Марин Петков беше изпуснат сам на 3 метра срещу вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов, но последният спаси удара. В 27-ата минута нападателят на "сините" Мустафа Сангаре проби и пусна пас успоредно на голлинията, но нямаше съотборник, който да засече.

След почивката играта се накъса от нарушения и това изнерви футболистите. В 58-ата минута халфът на "Левски" Георги Костадинов стигна до там да удари без топка капитана на ЦСКА Адриан Лапеня и последва веднага спречкване между двата тима. В суматохата защитникът на ЦСКА Лумбард Делова удари Асен Митков. Главният рефер Радослав Гидженов прегледа ситуацията с помощта на VAR, но не посмя да изгони Костадинов, а му показа само жълт картон, както и на още трима (без Делова).

В 77-ата минута ЦСКА успя да се възползва от една от редките си възможности. Изчистена топка попадна на връхлитащия Джеймс Ето'о, който вкара с мощен шут от 20-ина метра.

В началото на даденото 13-минутно продължение (б.ред. - траяло 17 минути) пък "червените" останаха с 10 души, след като бразилският защитник на ЦСКА Пастор влезе грубо в краката на Борислав Рупанов.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев изрази бурно радостта си след победата. "Чаках 10 години този момент, за мен е специален. Искам да кажа на всеки, който минава през трудни моменти, да не спира да вярва и да се бори. Заради енергията в съблекалнята още преди мача бях сигурен, че ще направим силен мач. Всичко ни се получи, за мен е много важно, че показахме, че "Левски" може да е първи в класирането, но ние ще се борим докрай! Днес направихме силен мач срещу много силен отбор. Това е най-динамичният отбор в първенството. Силен физически, имат силни футболисти, но ги разучихме добре. Показахме характер, сплотеност и дисциплина. Ще се постараем оттук нататък да държим това ниво. "Левски" за нас е достатъчно голям дразнител, но имаме достатъчно уважение към тях. Дори когато побеждаваме, трябва да сме смирени, защото колелото се върти. Вдигаме очакванията към нас и ни чака много работа. Видях прийоми от друг вид спорт, които не бяха наказани с червен картон. Благодаря на феновете, ръководството и хората с мен за подкрепата", заяви Янев.

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес коментира: "Имаше две тотално различни полувремена. През първата част се игра футбол, бяхме много по-добри. Нормалното беше да се оттеглим с по-добър резултат на почивката. Много ми хареса отборът през първото полувреме. Второто полувреме нямаше футбол. Много нарушения, накъсвания, спирания на играта. В края на мача беше невъзможно да поддържаме ритъм. Вкараха хубав гол в един добър момент. Вкараха ни, когато загубихме фокус заради едно от многото спирания на играта. Трябваше да се настроим за това на по-ранен етап, но в крайна сметка, при толкова спирания, не знаеш дори в коя минута на мача се намираш. Не трябваше да отговаряме по този начин. Но най-отговорният е треньорът, както винаги казвам. В последните минути не се справяхме в детайлите, защото се подведохме по техния начин на игра. Малко игрово време, много накъсвания. Честито на съперника. Горд съм с моите играчи. От всичко трябва да си извлечем поуките. Извинявам се на феновете, защото бяха невероятни. Съжалявам, че не им донесохме радост. Вдигаме главите и да не забравяме, че сме на заслуженото първо място."