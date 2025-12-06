"Черно море" секна победната серия на ЦСКА

Победната серия на ЦСКА от 8 мача във всички турнири (7 от тях в Първа лига) прекъсна във Варна. Нейният край беше сложен от "Черно море", който победи "червените" с 2:0 в мач от XIX кръг на Първа лига. Бронзовият медалист от миналия сезон доказа, че колебливите резултати в сегашното първенство не са го направили по-малко опасен съперник и това го усети на гърба си именно столичният тим.

Мачът на стадион "Тича" се проведе при доста добро темпо за българските стандарти. Домакините поведоха в 40-ата минута, когато бразилецът Уеслен вкара след разбъркване. Прагматичната игра на варненци доведе до втори техен гол, след като ЦСКА не успя да създаде достатъчно чисто голово положение. Точен с глава в 65-ата минута беше Георги Лазаров, като това беше седмото му шампионатно попадение за сезона.

До края опитите на гостите да се върнат в мача срещнаха добрата игра на вратаря на "Черно море" Кристиан Томов, който спаси удари на централните нападатели Леандро Годой и Йоанис Питас. А в 78-ата минута шут от пряк свободен удар на халфа на ЦСКА Илиан Илиев-младши, син на треньора на "моряците" Илиан Илиев, срещна десния страничен стълб.

Това беше последен шампионатен мач за двата отбора за 2025 година, като им остават двубоите от 1/8-финалите за Купата на България. "Черно море" завърши годината на четвърто място с 33 точки, а ЦСКА остана на пето с 31 след първата си загуба под ръководството на треньора Христо Янев в официален двубой.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев заяви след победата: "Тежък терен, атмосферните условия не бяха добри. Вятърът попречи и на двата отбора през двете полувремена. В такива условия трябва повече битка и себераздаване. Доволен съм, че с една тренировка вчера, в която работихме по реакция срещу промяната на схемата на ЦСКА, въпреки малкото време, футболистите успяха да покажат това, което сме тренирали. В такъв мач е ключово да вкараш първи гол. Тази победа показва, че имаме отборен дух, въпреки многото промени. Новите успяха постепенно да влязат в нашия характер. Ние не сме искали да изненадаме никого, просто да имаме числово превъзходство в защита, за да не оставяме Питас и Годой един на един или двама на двама. След нашия гол условията ни помогнаха, но това го има във футбола. Доволен съм, че дойдоха хора да ни подкрепят, но мисля, че с представянето си в последните две години, независимо от атмосферните условия, не трябва да идват само една шепа хора под козирката. С два лоши мача треньорите и футболистите стават най-лошите. Футболистите са остарели, а аз съм неможещ, новите пък не са добри. Благодаря на тези, които прежалиха времето си, за да ни подкрепят в събота вечер."

Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира: "Бяхме наясно с какъв терен ще се срещнем. Постарахме се да се противопоставим на "Черно море", но те реализираха ситуации пред нашата врата, докато ние не успяхме пред тяхната. Получи се хубав мач на фона на терена. Оставяме загубата тук, трябва да си извадим поуки от този мач и да сме позитивни. Вторият гол бе поредица от случайности. "Черно море" търсеше втори гол и го вкара. Ние също търсехме гол, но не успяхме да реализираме своите ситуации. Не мога да кажа, че "Черно море" е бил по-добър с нещо от нас. Сега ни очаква важен мач за Купата на България. Днес запазихме някои от футболистите, за да не получат ненужни картони. Един отбор е отбор, когато преодолява и победите, и загубите заедно, когато е смирен и прави всичко, за да побеждава. Надявам се и ние да го направим, за да зарадваме хората в следващия мач."