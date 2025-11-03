Медия без
Звезда на "Лудогорец" се контузи тежко след сблъсък с рефер

Бърнард Текпетей ще пропусне всички мачове на отбора до края на годината

Днес, 07:15
Бънард Текпетей (вляво) се размина невредим при това опасно вдигане на крак от страна на португалския халф на "Черно море" Давид Телеш, но по-късно пострада тежко при нелеп сблъсък с рефера.
Лудогорец
Бънард Текпетей (вляво) се размина невредим при това опасно вдигане на крак от страна на португалския халф на "Черно море" Давид Телеш, но по-късно пострада тежко при нелеп сблъсък с рефера.

Един от най-добрите футболисти на "Лудогорец" - Бърнард Текпетей, няма да играе до края на годината заради нелепа травма. Ганайският нападател пострада в 37-ата минута на гостуването срещу "Черно море", завършило 0:0. Тогава той се сблъска неволно с главния рефер на мача Венцислав Митрев и беше сменен принудително. По-късно се оказа, че Текпетей е с фрактура на скулата и ще пропусне всички оставащи мачове на отбора през 2025 година.

"Той със сигурност има проблем. Ще отсъства два или три месеца. Не съм говорил още с доктора, но мисля, че има спукана скула. Това значи, че го загубихме до края на годината", коментира и.д. треньор на "Лудогорец" Тодор Живондов.

Текпетей, който е най-високо оцененият футболист в Първа лига (4.5 млн. евро, според Трансфермаркт), има 3 гола и 2 асистенции във всички турнири от началото на сезона.

Самият Живондов нямаше претенции към рефера след мача, но такива имаше треньорът на "Черно море" Илиан Илиев - заради отсъждания на Митрев. "Съдийската комисия трябва да помисли да слага адекватни съдии. Той не допринесе да стане качествен футбол. В световния футбол се фаворизира да има авантаж, той накрая спря наша атака. Далеч от мача беше съдията", заяви бившият национален селекционер.

