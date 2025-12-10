Медия без
Треньорът на "Лудогорец" поиска 9 точки от 3 мача в Лига Европа

Пер-Матиас Хьогмо очаква висока мотивация и реализиране на положенията да помогнат за победа над ПАОК утре

Днес, 14:28
Пер-Матиас Хьогмо вярва в капацитета на "Лудогорец" да спечели утрешното домакинство срещу ПАОК.
Пер-Матиас Хьогмо вярва в капацитета на "Лудогорец" да спечели утрешното домакинство срещу ПАОК.

Три победи в оставащите три мача в Лига Европа е целта, която е поставил новият треньор на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо пред отбора. "Имаме шанс да играем за 9 точки. След победата над "Селта" отборът е мотивиран, има голямо желание", заяви норвежецът.

Той говори преди първия от тези три мача - срещу ПАОК утре в Разград. Останалите са гостуване срещу шотландския "Рейнджърс" на 22 януари и домакинство срещу "Ница" на 29 януари.

За двубоя срещу ПАОК Хьогмо заяви, че силната мотивация и реализирането на създадените положения ще помогнат за успех утре. "Очаквам във всеки мач мотивацията да е на най-високо ниво, това е културата на "Лудогорец". Изправяме се срещу по-различен отбор спрямо този на "Селта". Надявам се да развиваме играта - както в защита, така и в атака. Очаквам всеки отбор, идващ при нас за евромачове, да бъде подготвен. Важи и за ПАОК. От нас зависи да създаваме различни по вид положения. Трябва да можем да влизаме отляво и отдясно, да създаваме, но и да реализираме шансовете си. Щастлив съм, че всеки от играчите се бори, показват смелост, не спират да се борят", коментира наставникът на разградчани.

Разбира се, интересът утре ще е и към бившия капитан на "Лудогорец" Кирил Десподов, който е част от състава на ПАОК. Той заяви в Гърция по повод предстоящия мач: "Играем срещу отбор, който познавам добре, с качествени играчи и много добра организация. Трябва да сме 100% концентрирани, за да постигнем това, което искаме."

Двубоят между "Лудогорец" и ПАОК е в четвъртък от 19:45 ч. на ст. "Хювефарма Арена" и ще се предава пряко по bTV Action. Главен рефер ще е румънецът Хорациу Фешник. Преди този мач ПАОК е на 17-о място в общото класиране в основната фаза на Лига Европа с 8 точки, а "Лудогорец" е на 25-о с 6 точки.

