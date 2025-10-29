"Лудогорец" реши да освободи треньора Руи Мота

СПОРТАЛ Руи Мота води "Лудогорец" за последно в понеделник при загубата с 4:5 от "ЦСКА 1948" (на снимката). Той се задържа на поста малко по-малко от 4 месеца.

Руи Мота няма да е повече треньор на "Лудогорец". Ръководството на клуба е взело решение за освобождаването на португалеца след загубата с 4:5 от "ЦСКА 1948". Това бе първото поражение за шампионите в първенството. Отборът в момента е чак на четвърто място в класирането, на 9 т. след лидера "Левски" (32 т.), като все пак има мач по-малко от "сините".

"Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им. Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в "Лудогорец" през годините", се казва в съобщение от клуба.

Руи Мота пое "Лудогорец" на 1 юли, но не успя да постигне главната цел - класиране за основната фаза на Шампионската лига. В Лига Европа представянето също е неубедително - една победа и две загуби, които отреждат за момента 26-о място във временното класиране от общо 36 отбора. В момента отборът е в серия от пет мача без победа (две равенства и три загуби). "Лудогорец" не е печелил мач от 28 септември, когато би с 3:0 "Монтана".

Утре тимът ще се опита да спечели първата си победа от месец насам в гостуването срещу "Черноморец 1919" (Бургас) в 1/16-финал за Купата на България. В този двубой разградчани ще бъдат водени от наставника на дублиращия отбор Тодор Живондов.

Все още няма яснота кой ще е следващият треньор на "Лудогорец". Има вероятност да поста да бъде върнат Георги Дерменджиев.