"Ференцварош" задълбочи кризата в "Лудогорец"

"Лудогорец" е в сериозна криза и това се потвърди с нова загуба в Лига Европа - 1:3 в гостуването срещу "Ференцварош" в мач от основната фаза. Това беше трето поражение за българския шампион в тазгодишния турнир, с което отборът падна до 30-о място във временното класиране от общо 36 отбора с актив от 3 точки и намали чувствително шансовете си да продължи в плейофната фаза.

За последно "Лудогорец" спечели в този турнир на 24 септември - с 2:1 срещу "Малмьо" в Швеция в първия си мач от тазгодишната кампания. Последваха загуби от "Бетис" (0:2), "Йънг Бойс" (2:3) и сега от "Ференцварош". Специално от унгарския тим това бе второ поражение в рамките на 3 месеца в Будапеща, след 0:3 на 12 август в реванш от III квалификационен кръг за Шампионската лига, което доведе до отпадането на разградчани.

Смяната на треньора Руи Мота не даде търсения импулс в играта на "Лудогорец". В унгарската столица отборът отстъпваше в повечето компоненти срещу съперника си, най-вече във владеенето на топката и единоборствата. Слабата съпротива в средата на терена и липсата на синхрон в защита също оказаха влияние на резултата.

"Ференцварош" от своя страна отново се показа като силен домакин. В 31-ата минута Юсуф Бамиделе изненада отбраната на гостите и вместо да бие с глава към вратата, свали топката към Габи Каниховски и исканият през лятото от ЦСКА израелски национал откри резултата.

Слабостите в играта на "Лудогорец" лъснаха в пълна сила в 43-ата минута, когато дълъг пас разсече защитата на тима, а Юсуф Бамиделе с лекота надбяга Оливие Вердон и вкара. За щастие на разградчани попадението беше отменено заради засада.

В 53-ата минута Педро Нареси сбърка по най-елементарен начин пред вратата си и направо заложи топката на Каду, който вкара безпроблемно - 2:0. След това "Лудогорец" опита натиск, в опит да изравни и успя да намали. В 78-ата минута при една от най-красивите си атаки гостите вкараха чрез Сон, който завърши ефектно двойно подаване със Станислав Иванов.

Играчите на "Лудогорец" се окрилиха и се втурнаха в търсене на още един гол, но вместо това получиха трети във вратата си. В 87-ата минута Оливие Вердон допусна още веднъж да бъде надигран с лекота и Лени Джоузеф вкара. А четири минути преди това вратарят на разградчани Серджио Падт спаси друго попадение, отразявайки удара на останалия сам срещу него бивш играч на "Пирин" Чебрайлс Макрецкис.

След края и.д. треньор на "Лудогорец" Тодор Живондов се опита да потърси позитивите в играта на отбора: "Искам да поздравя футболистите. Всичко, което бях планирал, беше изпълнено. Ако нещо не се е получило, аз нося вина. Много от нещата се получиха, други трябваше да се развият по различен начин. Всичко, което беше зададено като задача, играчите се опитаха да го изпълнят. Искам всяка една секунда да се вземат верни решения. "Ференцварош" е изключително силен отбор. Смятам, че въпреки всичко, можехме да постигнем по-добър резултат и съответно, ако техните положения бяха влезли, да е по-тежък. Въпрос на време беше да рискуваме, но видяхме и че оставяме прекалено много пространства и сме на една ситуация от трети гол за тях. Можехме и да изравним. Зависеше си изцяло от мен, а не от футболистите."

Следващият мач на "Лудогорец" в Лига Европа е на 27 ноември - домакинство срещу испанския "Селта".

✅✅✅✅ 4/4 Europa League wins:



🇩🇰 Midtjylland - 12 pts



❌❌❌❌ 4/4 Europa League defeats:



🇫🇷 Nice - 0 pts

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers - 0 pts pic.twitter.com/n4tDHPpJi2 — Football Rankings (@FootRankings) 6 ноември 2025 г.

ДИМИТЪР МИТОВ ЗАПИСА ПЪРВИ МАЧ БЕЗ ГОЛ В ЕВРОПА

Националният вратар Димитър Митов изигра силен мач за "Абърдийн" в Лигата на конференцията и имаше значителен принос за равенството 0:0 в гостуването срещу кипърския АЕК (Ларнака). Българинът направи две много важни спасявания - при удари на Джордже Иванович в 31-ата мин. и на Хрвойе Миличевич в 82-ата мин. Това бе първи мач на Митов в настоящия турнир, в който той не допуска гол. С първата спечелена точка в основната фаза "Абърдийн" е на 33-о място от 36 отбора.

Капитанът на националния тим Кирил Десподов пък игра до 62-ата мин. за ПАОК, който разгроми с 4:0 като домакин "Йънг Бойс" в Лига Европа. Той беше заменен при резултат 1:0, а останалите три попадения бяха отбелязани след излизането му. ПАОК е на 10-о място със 7 т.