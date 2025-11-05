Медия без
"Лудогорец" даде още два мача на своя и.д. треньор

Ще станем шампиони по трудния начин, убеден е директор на клуба

Днес, 11:30
Техническият директор на "Лудогорец" Козмин Моци говори днес на летището във Варна преди заминаването на отбора за Унгария.
Нова телевизия
И.д. треньор на "Лудогорец" Тодор Живондов ще води отбора в още два мача - утрешното гостуване срещу "Ференцварош" в Лига Европа и домакинството срещу "Арда" в неделя от XV кръг на Първа лига. След това ще бъде обявен постоянен треньор, който да замени освободения Руи Мота.

"В този момент продължаваме да търсим треньор. Не искам да говоря, най-вече от уважение към сегашния треньор, а и преди мач в Европа. Тодор Живондов най-вероятно ще води отбора и срещу "Арда". Надявам се след международната пауза да има развитие", заяви техническият директор на "Лудогорец" Козмин Моци.

Вчера в сръбски медии се появи информация, че разградският клуб има интерес към наставника на "Цървена звезда" Владан Милоевич, след като не е успял в преговорите с португалеца Бруно Лажи, който доскоро води "Бенфика", както и със Велко Паунович, който е предпочел да стане селекционер на националния тим на Сърбия.

Моци изрази също така увереност, че "Лудогорец" ще стане шампион и през този сезон, за 15-и пореден път, въпреки че в момента е на четвърто място, на 11 точки след лидера "Левски".

"И в този момент съм сигурен, че "Лудогорец" ще е шампион. Трябва да видим, че можем да ставаме шампион и по трудния начин, не само с лекота, както предишните години. Вярвам го заради качествата и характера на нашите футболисти", каза румънецът.

Той говори във Варна преди заминаването на отбора за мача с "Ференцварош". За този мач Моци коментира: "Надявам се утре да си тръгнем от Будапеща с точка или точки. Не мисля, че утре е най-важният мач. Важен е като всички други. С една победа или с една добра игра можем да си вдигнем настроението в отбора."

Аут от групата е ганайският нападател Бернард Текпетей, който претърпя лицева операция, след като счупи скула по нелеп начин след сблъсък с рефера на мача с "Черно море" Венцислав Митрев.

Двубоят между "Ференцварош" и "Лудогорец" е утре от 22:00 ч. българско време и ще бъде предаван пряко по bTV Action. Главен рефер ще е шведският съдия Мохамед Ал-Хаким. За него това ще е втори наряд за мач на българския отбор за тази година, след като свири при загубата с 0:2 от "Мидтиланд" на 23 януари от турнира Лига Европа.

Утрешният двубой ще е трети между унгарския и българския шампион в рамките на около 3 месеца. Двата тима се срещнаха в III квалификационен кръг за Шампионската лига в началото на август, като мачът в Разград завърши 0:0, а в Будапеща домакините спечелиха с 3:0.

