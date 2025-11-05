"Левски" извади най-голям късмет за купата

Лидерът в класирането на Първа лига "Левски" имаше най-голям късмет от всички участници в жребия за 1/8-финалите за Купата на България и се падна с единствения аматьорски отбор, достигнал до тази фаза - "Витоша" (Бистрица). В допълнение "сините" ще бъдат домакини срещу третодивизионния съперник. Любопитното е, че представителят на "Левски" на жребия - изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров, лично изтегли топката с името на "Витоша" по време на жребия.

"Ще подходим максимално сериозно срещу отбора на "Витоша" (Бистрица). Не вярвам под ръководството на Хулио Веласкес момчетата да излязат в мач без да се раздадат", коментира Боримиров. Той говори и за предстоящото дерби срещу ЦСКА: "Оптимистично е настроението преди събота. Желанието ни е да зарадваме нашите фенове и да вземем победа. Няма значение моментното класиране. Този мач е с голям заряд и който е по-мотивиран, той обикновено побеждава. Който направи по-малко грешки, той ще спечели. Надявам се двата клуба да дадем пример на останалите. В последните няколко мача нямаше никакви ексцесии и дано сме оставили това в миналото. Нека хората да идват със семействата си на стадионите, а не да има глупостите, които сме гледали минали години. Имаше среща между двата клуба и полицията. Фактът, че полицията намалява буферните зони, значи може да се има доверие и вървим по правилния път да изградим един еталон."

Останалите големи претенденти за Купата на България - настоящият носител на отличието "Лудогорец" и финалистът в последния турнир ЦСКА, също се разминаха с по-опасни съперници. "Червените" ще приемат "Локомотив 1929" (Сф), а разградчани ще гостуват срещу предпоследния в първенството - "Септември".

Мачовете от 1/8-финалите ще се играят между 12 и 15 декември, като победителите ще бъде определени в един мач.

Професионалната футболна лига също така насрочи официално датата за мача за Суперкупата на България между шампиона "Лудогорец" и вицешампиона "Левски". Двата отбора ще се срещнат на 3 февруари 2026 г. на стадион "Васил Левски".

ЖРЕБИЯТ ЗА 1/8-ФИНАЛИТЕ

"Септември" - "Лудогорец"

"Черно море" - "Арда"

"Добруджа" - "Ботев" (Вр)

ЦСКА - "Локомотив 1929" (Сф)

"Славия" - "ЦСКА 1948"

"Локомотив" (Пд) - "Монтана"

"Спартак 1918" (Вн) - "Ботев" (Пд)

"Левски" - "Витоша" (Бистрица)