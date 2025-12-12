"Черно море" отпадна в битката на евроучастниците

Един от евроучастниците ни този сезон - "Черно море", отпадна на 1/8-финалите за Купата на България, след като беше елиминиран от друг такъв - "Арда". Тимът от Кърджали продължи за следващата фаза по възможно най-убедителния начин - с победа с 3:0 във Варна.

Гостуващият тим категорично предложи по-дефанзивен стил, залагаше на контраатаки, като така надигра тактически бронзовия медалист и си подсигури мача с гол преди почивката и два през втората част. Бразилецът Андре Шиняшики откри резултата в 28-ата минута след пас отляво на Вячеслав Велев. Сънародникът му Патрик Луан удвои в 50-ата минута след последователни грешки на халфа на варненци Берк Бейхан и вратаря Кристиян Томов. А само три минути по-късно мачът окончателно бе решен с трети гол на "Арда". Вкара го Феликс Ебоа Ебоа с глава след центриране на Антонио Вутов. Тази ситуация беше прегледана с VAR, който установи, че топката е преминала голлинията.

До края "Черно море" така и не успя да създаде положение, от което поне да намали изоставането в резултата.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев заяви след класирането за 1/4-финалите: "Успяхме в първите 10-15 минути да устоим на натиска на "Черно море", не допуснахме сериозни положения. С едно от малкото ни влизания в противниковата половина вкарахме през първото полувреме. През втората част нещата се развиха добре за нас. Вкарахме втори, после и трети гол и влязохме в това русло да чакаме да приключи. Направихме добър завършек на годината с победи над водещите отбори. След паузата ще видим дали е за добро това прекъсване. Със сигурност ще ни трябва нападател след контузията на Георги Николов. Изпращаме една страхотна година. Влязохме в историята с "Арда", играхме плейоф за влизане в Лигата на конференцията, бяхме равностойни на редовни участници в евротурнирите. Есента не бяхме в най-добрата си кондиция. Може би и ние, треньорите, не мотивирахме достатъчно футболистите, а те от своя страна очакваха, че с лекота ще минават мачовете след евротурнирите, започнахме да се лутаме, но след това се подобрихме."

Разочарованият наставник на "Черно море" Илиан Илиев коментира: "Ние влязохме по-добре в мача на този терен. Отборът, който се адаптира по-бързо в начина си на игра на този терен беше "Арда". Винаги отборът, който се защитава, както на нас ни помогна лошият терен в мача с ЦСКА, сега ни попречи. "Арда" изигра мача както трябва. Прибрани използваха контраатаката. Втория гол, който допуснахме, беше абсурден, третият гол с него или без него нямаше голяма разлика. На такъв терен трябва да имаш план. Не намерихме път към вратата. "Арда" се възползва от този първи гол и им дойде самочувствието. Това е олицетворение на целия ни сезон. Нямаме това постоянство. Единственото нещо, което трябва да подобрим, е точно това - да имаме повече постоянство. Може би днес трябваше да не сме толкова напористи да пресираме високо, а да чакаме, както "Арда" го направи и планът им сработи. Мачът с ЦСКА трябваше да ни даде импулс, а то стана точно обратното. Трябва ни по-голяма група от играчи. Няма футболист който да задържи формата толкова мачове."