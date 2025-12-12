Медия без
"Черно море" отпадна в битката на евроучастниците

"Арда" елиминира варненци на 1/8-финал за купата след категорична победа във Варна

12 Дек. 2025
Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев (с черното палто) гледа умислено как футболистите на "Арда" се радват след гола на Андре Шиняшики (№11) по време на мача във Варна.
Булфото
Треньорът на "Черно море" Илиан Илиев (с черното палто) гледа умислено как футболистите на "Арда" се радват след гола на Андре Шиняшики (№11) по време на мача във Варна.

Един от евроучастниците ни този сезон - "Черно море", отпадна на 1/8-финалите за Купата на България, след като беше елиминиран от друг такъв - "Арда". Тимът от Кърджали продължи за следващата фаза по възможно най-убедителния начин - с победа с 3:0 във Варна.

Гостуващият тим категорично предложи по-дефанзивен стил, залагаше на контраатаки, като така надигра тактически бронзовия медалист и си подсигури мача с гол преди почивката и два през втората част. Бразилецът Андре Шиняшики откри резултата в 28-ата минута след пас отляво на Вячеслав Велев. Сънародникът му Патрик Луан удвои в 50-ата минута след последователни грешки на халфа на варненци Берк Бейхан и вратаря Кристиян Томов. А само три минути по-късно мачът окончателно бе решен с трети гол на "Арда". Вкара го Феликс Ебоа Ебоа с глава след центриране на Антонио Вутов. Тази ситуация беше прегледана с VAR, който установи, че топката е преминала голлинията.

До края "Черно море" така и не успя да създаде положение, от което поне да намали изоставането в резултата.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев заяви след класирането за 1/4-финалите: "Успяхме в първите 10-15 минути да устоим на натиска на "Черно море", не допуснахме сериозни положения. С едно от малкото ни влизания в противниковата половина вкарахме през първото полувреме. През втората част нещата се развиха добре за нас. Вкарахме втори, после и трети гол и влязохме в това русло да чакаме да приключи. Направихме добър завършек на годината с победи над водещите отбори. След паузата ще видим дали е за добро това прекъсване. Със сигурност ще ни трябва нападател след контузията на Георги Николов. Изпращаме една страхотна година. Влязохме в историята с "Арда", играхме плейоф за влизане в Лигата на конференцията, бяхме равностойни на редовни участници в евротурнирите. Есента не бяхме в най-добрата си кондиция. Може би и ние, треньорите, не мотивирахме достатъчно футболистите, а те от своя страна очакваха, че с лекота ще минават мачовете след евротурнирите, започнахме да се лутаме, но след това се подобрихме."

Разочарованият наставник на "Черно море" Илиан Илиев коментира: "Ние влязохме по-добре в мача на този терен. Отборът, който се адаптира по-бързо в начина си на игра на този терен беше "Арда". Винаги отборът, който се защитава, както на нас ни помогна лошият терен в мача с ЦСКА, сега ни попречи. "Арда" изигра мача както трябва. Прибрани използваха контраатаката. Втория гол, който допуснахме, беше абсурден, третият гол с него или без него нямаше голяма разлика. На такъв терен трябва да имаш план. Не намерихме път към вратата. "Арда" се възползва от този първи гол и им дойде самочувствието. Това е олицетворение на целия ни сезон. Нямаме това постоянство. Единственото нещо, което трябва да подобрим, е точно това - да имаме повече постоянство. Може би днес трябваше да не сме толкова напористи да пресираме високо, а да чакаме, както "Арда" го направи и планът им сработи. Мачът с ЦСКА трябваше да ни даде импулс, а то стана точно обратното. Трябва ни по-голяма група от играчи. Няма футболист който да задържи формата толкова мачове."

