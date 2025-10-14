Медия без
КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

28 Окт. 2025Обновена
СПОРТАЛ

28 октомври (вторник)

"Спартак" (Пл) - "Ботев" (Пд)  0:4
(Н. Илиев 10-д, Калу 39, Солдо 49, Митков 73)


"Бдин" - "Добруджа"  2:7
(Захариев 26, Стоко 89; Уртадо 5, Рамадан 12, 53, 81, М. Ангелов 60, 62, Кардозо 66)

"Рилски спортист" - "Локомотив 1929" (Сф)  2:3
(Венц. Христов 6, 60, С. Дембеле 29, П. Галчев 65, Карузо 90)

"Ямбол" - "Спартак 1918" (Вн) 1:3
(Г. Динков 81; Пахама 8, Халачев 18, Алексиев 56)

"Фратрия" - "Арда" 15:45 ч.
(по Диема спорт)
 
"Дунав от Русе" - "Локомотив" (Пд) 18:45 ч.
(по Диема спорт)
 
29 октомври (сряда)

"Миньор" (Пк) - "Черно море"  12:00 ч.
(по Диема спорт 2)

"Марек" - "Монтана"  13:30 ч.
 
"Спартак" (Пд) - "Славия" 13:30 ч.

"Спортист" (Своге) - "Септември" (Сф) 13:30 ч.

"Севлиево" - ЦСКА  13:30 ч.
(по Диема спорт)

"Витоша" (Бистрица) - "Берое" 13:30 ч.

"Загорец" - "Ботев" (Вр) 13:30 ч.

"Хебър" - "Левски"  16:30 ч.
(по Диема спорт)
 
30 октомври (четвъртък)

"Черноморец 1919" (Бс) - "Лудогорец"  13:30 ч.
(по Диема спорт)

"Янтра" - "ЦСКА 1948"  16:30 ч.
(по Диема спорт)

 

