КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ - РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

28 октомври (вторник)
"Спартак" (Пл) - "Ботев" (Пд) 0:4
(Н. Илиев 10-д, Калу 39, Солдо 49, Митков 73)
"Бдин" - "Добруджа" 2:7
(Захариев 26, Стоко 89; Уртадо 5, Рамадан 12, 53, 81, М. Ангелов 60, 62, Кардозо 66)
"Рилски спортист" - "Локомотив 1929" (Сф) 2:3
(Венц. Христов 6, 60, С. Дембеле 29, П. Галчев 65, Карузо 90)
"Ямбол" - "Спартак 1918" (Вн) 1:3
(Г. Динков 81; Пахама 8, Халачев 18, Алексиев 56)
"Фратрия" - "Арда" 15:45 ч.
(по Диема спорт)
"Дунав от Русе" - "Локомотив" (Пд) 18:45 ч.
(по Диема спорт)
29 октомври (сряда)
"Миньор" (Пк) - "Черно море" 12:00 ч.
(по Диема спорт 2)
"Марек" - "Монтана" 13:30 ч.
"Спартак" (Пд) - "Славия" 13:30 ч.
"Спортист" (Своге) - "Септември" (Сф) 13:30 ч.
"Севлиево" - ЦСКА 13:30 ч.
(по Диема спорт)
"Витоша" (Бистрица) - "Берое" 13:30 ч.
"Загорец" - "Ботев" (Вр) 13:30 ч.
"Хебър" - "Левски" 16:30 ч.
(по Диема спорт)
30 октомври (четвъртък)
"Черноморец 1919" (Бс) - "Лудогорец" 13:30 ч.
(по Диема спорт)
"Янтра" - "ЦСКА 1948" 16:30 ч.
(по Диема спорт)