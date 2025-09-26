Носителят на Купата на България започва защитата с труден старт

Булфото Президентът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов (вляво) ръководи тегленето на жребия за Купата на България, а до него секретарят на Спортно-техническата комисия към БФС Неделчо Михайлов си води записки.

Настоящият носител на Купата на България "Лудогорец" ще има доста сериозен съперник при старта на защитата на трофея. Разградчани, които са печелили отличието четири пъти, ще гостуват в 1/16-финалите на изпадналия от Втора лига в Трета лига "Ловеч" или на амбициозния втородивизионен "Черноморец 1919" (Бургас).

По-голям късмет при тегленето имаха финалистът в миналия турнир ЦСКА и "Левски". "Сините" ще играят с победителя от двойката "Металург" (Перник) / "Хебър", а ЦСКА ще гостува на "Черноломец" (Попово) или "Севлиево".

Като по-завързано се очертава гостуването на "Арда" срещу "Германея" или (по-вероятно) срещу лидера във Втора лига "Фратрия". По-сложна ще е и задачата на "Локомотив" (Пд), който ще се изправи срещу втория във временното класиране на Втора лига "Дунав от Русе" или "Бенковски".

Мачовете от втория предварителен кръг, в който участват само отбори от Втора и Трета лига, ще се играят между 8 и 14 октомври, а победителите от тези мачове отиват срещу елитните тимове в 1/16-финалите, които ще са между 28 и 30 октомври.

ЖРЕБИЙ ЗА II ПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ

"Металург" (Пк) - "Хебър"

"Германея" (Сапарева баня) - "Фратрия"

"Бенковски" - "Дунав от Русе"

"Септември" (Тервел) - "Марек"

"Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (ГО)

ОФК "Хасково" - "Спартак" (Пл)

"Ботев" (Нови пазар) - "Спортист" (Своге)

"Ловеч" - "Черноморец 1919" (Бс)

"Рилски спортист" - "Беласица"

"Ямбол" - "Вихрен" (Сандански)

"Ком" (Берк) - "Янтра" (Гб)

"Партизан" (Ч. бряг) - "Миньор" (Пк)

"Черноломец" (Попово) - "Севлиево"

"Бдин" - "Етър"

"Спартак" (Пд) - "Пирин" (Бл)

"Загорец" почива

ЖРЕБИЙ ЗА 1/16-ФИНАЛИТЕ

"Партизан" / "Миньор" (Пк) - "Черно море"

"Бдин" / "Етър" - "Добруджа"

"Ком" / "Янтра" - "ЦСКА 1948"

"Рилски спортист" / "Беласица" - "Локомотив 1929" (Сф)

"Хасково" / "Спартак" (Пл) - "Ботев" (Пд)

"Ямбол" / "Вихрен" - "Спартак 1918" (Вн)

"Германея" / "Фратрия" - "Арда"

"Металург" / "Хебър" - "Левски"

"Септември" (Тервел) / "Марек" - "Монтана"

"Спартак" (Пд) / "Пирин" (Бл) - "Славия"

"Бенковски" / "Дунав от Русе" - "Локомотив" (Пд)

"Ботев" (Н.пазар) / "Спортист" - "Септември" (Сф)

"Черноломец" / "Севлиево" - ЦСКА

"Витоша" / "Локомотив" (ГО) - "Берое"

"Ловеч" / "Черноморец" (Бс) - "Лудогорец"

"Загорец" - "Ботев" (Вр)