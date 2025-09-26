Носителят на Купата на България започва защитата с труден старт

Настоящият носител на Купата на България "Лудогорец" ще има доста сериозен съперник при старта на защитата на трофея. Разградчани, които са печелили отличието четири пъти, ще гостуват в 1/16-финалите на изпадналия от Втора лига в Трета лига "Ловеч" или на амбициозния втородивизионен "Черноморец 1919" (Бургас).
По-голям късмет при тегленето имаха финалистът в миналия турнир ЦСКА и "Левски". "Сините" ще играят с победителя от двойката "Металург" (Перник) / "Хебър", а ЦСКА ще гостува на "Черноломец" (Попово) или "Севлиево".
Като по-завързано се очертава гостуването на "Арда" срещу "Германея" или (по-вероятно) срещу лидера във Втора лига "Фратрия". По-сложна ще е и задачата на "Локомотив" (Пд), който ще се изправи срещу втория във временното класиране на Втора лига "Дунав от Русе" или "Бенковски".
Мачовете от втория предварителен кръг, в който участват само отбори от Втора и Трета лига, ще се играят между 8 и 14 октомври, а победителите от тези мачове отиват срещу елитните тимове в 1/16-финалите, които ще са между 28 и 30 октомври.
ЖРЕБИЙ ЗА II ПРЕДВАРИТЕЛЕН КРЪГ
"Металург" (Пк) - "Хебър"
"Германея" (Сапарева баня) - "Фратрия"
"Бенковски" - "Дунав от Русе"
"Септември" (Тервел) - "Марек"
"Витоша" (Бистрица) - "Локомотив" (ГО)
ОФК "Хасково" - "Спартак" (Пл)
"Ботев" (Нови пазар) - "Спортист" (Своге)
"Ловеч" - "Черноморец 1919" (Бс)
"Рилски спортист" - "Беласица"
"Ямбол" - "Вихрен" (Сандански)
"Ком" (Берк) - "Янтра" (Гб)
"Партизан" (Ч. бряг) - "Миньор" (Пк)
"Черноломец" (Попово) - "Севлиево"
"Бдин" - "Етър"
"Спартак" (Пд) - "Пирин" (Бл)
"Загорец" почива
ЖРЕБИЙ ЗА 1/16-ФИНАЛИТЕ
"Партизан" / "Миньор" (Пк) - "Черно море"
"Бдин" / "Етър" - "Добруджа"
"Ком" / "Янтра" - "ЦСКА 1948"
"Рилски спортист" / "Беласица" - "Локомотив 1929" (Сф)
"Хасково" / "Спартак" (Пл) - "Ботев" (Пд)
"Ямбол" / "Вихрен" - "Спартак 1918" (Вн)
"Германея" / "Фратрия" - "Арда"
"Металург" / "Хебър" - "Левски"
"Септември" (Тервел) / "Марек" - "Монтана"
"Спартак" (Пд) / "Пирин" (Бл) - "Славия"
"Бенковски" / "Дунав от Русе" - "Локомотив" (Пд)
"Ботев" (Н.пазар) / "Спортист" - "Септември" (Сф)
"Черноломец" / "Севлиево" - ЦСКА
"Витоша" / "Локомотив" (ГО) - "Берое"
"Ловеч" / "Черноморец" (Бс) - "Лудогорец"
"Загорец" - "Ботев" (Вр)