Три "кървави" дербита определи жребият за 1/4-финалите

Двата пловдивски отбора ще са един срещу друг, както и двата клуба с името ЦСКА

Днес, 11:34
Президентът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов (в средата) ръководи провелия се днес жребий за 1/4-финалите.
СПОРТАЛ
Президентът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов (в средата) ръководи провелия се днес жребий за 1/4-финалите.

Три много завързани двойки определи жребият за 1/4-финалите за Купата на България. Тегленето не беше дирижирано и така един срещу друг се паднаха основни претенденти за трофея.

В едната двойка ще са двата пловдивски клуба - "Ботев" и "Локомотив", което само по себе си гарантира невероятна интрига, а често и скандали, както бе на последния им мач, който беше прекратен, след като вратарят на "Ботев" Даниел Наумов беше улучен с бутилка.

Носителят на трофея и настоящ шампион "Лудогорец" пък ще се изправи срещу лидера в Първа лига "Левски", като мачът ще е в Разград. Също толкова интритуващ ще е и сблъсъкът между ЦСКА и "ЦСКА 1948", който по традиция също е свързан с много нерви и скандали.

В последния двубой врачанският "Ботев" ще приеме "Арда".

Победителите на този етап ще се определят само в един мач, а самите двубои ще се играят в периода 10-12 февруари 2026 г.

 

ЖРЕБИЯТ

"Локомотив" (Пд) - "Ботев" (Пд);

"Ботев" (Вр) - "Арда";

ЦСКА - "ЦСКА 1948";

"Лудогорец" - "Левски".

 

