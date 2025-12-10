Медия без
Играч на "Левски" с лични проблеми е аут за утре, но заради травма

Общо петима от състава на "сините" отпаднаха за 1/8-финала с "Витоша" (Бистрица)

Днес, 17:23
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е концентрирал върху въпрос, зададен към него, по време на пресконференцията преди 1/8-финала за Купата на България срещу "Витоша" (Бистрица).
Футболистът на "Левски" Асен Митков, който тази седмица е във фокуса на вниманието заради фенски атаки срещу него, няма да играе в утрешния 1/8-финал за Купата на България срещу "Витоша" (Бистрица). В понеделник 20-годишният офанзивен халф получи подкрепа от ръководството на клуба си, от БФС, от Асоциацията на професионалните футболисти в България и от редица клубове, след като ултрас на "Левски" отправи вербални заплахи към него и дори изгори снимката му. Но отсъствието на Митков утре ще е по друга причина - той е с травма.

Треньорът на "сините" Хулио Веласкес изрази днес също своята подкрепа към младия футболист и обясни, че от екипа му подхождат с внимание в деликатната ситуация. "Асен Митков е играч от отбора - като всички останали. Както към него, така и на всички останали имам абсолютно доверие. Нашата отговорност и нашите задължения като хора, които съставляваме щаба, е наша задача да помогнем на абсолютно всички, на базата на това как работят и доверието в тях, да представляват най-доброто от себе си. По най-нормален начин подхождаме - не само към него, а и към всички играчи. Работата ни е да вадим най-доброто от футболистите", заяви испанецът.

Общо петима футболисти няма да са на разположение за утрешния мач. Освен Митков, заради контузия отпада и третият вратар Огнян Владимиров, както и наказаните Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, а бразилецът Евертон Бала е получил разрешение да не играе, тъй като очаква всеки момент да му се роди дете.

Относно утрешния мач Веласкес заяви, че отборът му ще подходи с цялото уважение към "Витоша", въпреки че това е единственият третодивизионен отбор в тази фаза, а и мачът ще се играе на ст. "Георги Аспарухов". 

"Имахме възможност да анализираме съперника. Наблюдавахме начина, по който играят с топката, както и когато се защитават. Както винаги ще преценим какво е натоварването при играчите, моментното им състояние и ще решим. Нямаме мач през уикенда и това също ще бъде от значение. Намирам играчите си за напълно фокусирани върху мача. Смятам, че те са концентрирани да изиграят добър мач и да го спечелят. Трябва да бъдем скромни, да имаме уважение към съперника и турнира и да влезем отговорно в мача. Искаме да зарадваме нашите фенове", каза наставникът на "Левски".

Двубоят между "Левски" и "Витоша" (Бистрица) е утре от 17:30 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Кристиян Колев.

