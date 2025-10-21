Медия без
"Рибен" скандал посрами баскетбола ни

Съставът на "Черно море" беше изписан като меню в рибен ресторант в Самоков

Днес, 10:53
"Рибният" състав на "Черно море" (вдясно), изписан на таблото в "Арена СамЕлион".
"Рибният" състав на "Черно море" (вдясно), изписан на таблото в "Арена СамЕлион".

Безпрецедентна за българския баскетбол срамота сътвори служител на "Рилски спортист" и това беляза дербито срещу "Черно море" от III кръг в редовния сезон на НБЛ. Преди началото на мача в "Арена СамЕлион" в Самоков на таблото в залата вместо с традиционния списък с имената на играчите на "моряците" съставът на гостите от Варна беше представен като рибно меню.

Така №5 бе попче, №6 - каракуда, №7 - шаранче. На видео стената бяха изброени още мрена, пъстърва, костур, кефал, паламуд, сом и още популярни по нашите ширини риби.

Самият мач завърши с победа с 96:84 за домакините, а след края му както двамата треньори, така и ръководството на "Рилецо" взеха отношение към "рибния" скандал.

"Сомът не беше в играта. Не беше концентриран, трябваше да му махна някоя друга люспа. Каракудата пък направи много грешки. Тази каракуда се измори - опита да се пошегува наставникът на "Черно море" Васил Евтимов, след което продължи сериозно. - Това, което направиха, беше доста некоректно. От 35 години съм в баскетбола и за първи път виждам такова нещо. Казах на домакините, че това не отговаря на имиджа на клуба им. До момента никога не съм си позволил да обидя някого. Баскетболът си е баскетбол, битката е на терена, а тези неща нямат място в него."

Неговият колега Любомир Киров заяви, че нито той, нито някой от шефовете на клуба е имал представа за неуместната самоинциатива.

"Това не трябва да се случва. Трябва да има феърплей помежду ни. Ще разберем кой е виновен и той ще си понесе последствията", добави лаконично треньорът на "Рилски спортист".

Малко след края на мача лично президентът на самоковци се извини на варненци и обеща виновникът да си понесе последствията.

"Баскетболен клуб "Рилски спортист" и лично инж. Петър Георгиев, президент на клуба, поднасят своите искрени извинения на отбора на "Черно море Тича", на треньорския щаб, състезателите и привържениците им за неуместната ситуация, възникнала преди срещата между двата отбора в "Арена СамЕлион". По време на представянето на съставите на таблото в залата вместо имената на гостуващия отбор бяха изписани наименования на риби - неуместна шега, която е резултат от лична инициатива на служител, отговарящ за визуализацията на мача. Тази постъпка по никакъв начин не отразява позицията и ценностите на клуба, нито отношението му към съперниците в Националната баскетболна лига. Ръководството на БК "Рилски спортист" предприе незабавни дисциплинарни мерки - лицето ще бъде санкционирано с финансова глоба и ще получи официално предупреждение съгласно вътрешните правила."

