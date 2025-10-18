Медия без
ФИБА замрази британския баскетбол

Санкцията е заради допускането на нова национална мъжка лига в Обединеното кралство

Днес, 15:00
Британската федерация трябва да реши първо вътрешните си проблеми, преди да получи отново благословията на ФИБА
Световната баскетболна федерация (ФИБА) изключи Великобритания от състезанията под своята егида заради проблеми в управлението на националната централа и разследване срещу нея.

В изявление на своя официален сайт ФИБА съобщава, че на 20 август нейният Изпълнителен комитет е създал "Работна група за въпроси, свързани с британските баскетболни клубове, с цел разследване и справяне с очевидните проблеми с управлението и несъответствията с регулаторните изисквания в мъжките състезания на британските баскетболни клубове".

Повод за това бе, че британската федерация даде 15-годишен лиценз на ново състезание - Баскетболна лига на Великобритания на GBB League Ltd (GBBL) - консорциум, начело с американeца Маршал Гликман (бивш президент на "Портланд" в НБА, а от ноември 2024 г. изп.директор на Евролигата), който трябваше да осигури финансиране от 15 млн. за първите 2 години. Впрочем, ФИЛА и Евролигата са непримирими врагове още от създаването на най-комерсиалния клубен турнир през сезон 2000/01, който е извън регулациите на международната федерация.

Клубовете, които формираха досегашната британска Суперлига, обявиха новото състезание за незаконно и несправедливо и отказаха да участват в него. Те заведоха и дело във Върховния съд, а държавният секретар по въпросите на културата, медиите и спорта Лиса Нанди поиска разследване от правителствените органи, отговорни за субсидирането на спорта.

"След цялостен преглед на ситуацията, включително интервюта и срещи със заинтересовани страни в баскетбола, Работната група представи своите препоръки на Изпълнителния комитет на ФИБА, който реши следното:

Временно да се преустанови правомощието на Британската баскетболна федерация да лицензира или признава национални мъжки състезания и да представя мъжки национален отбор в състезанията на ФИБА за възрастни, до разрешаване на текущите проблеми с управлението", съобщава ФИБА.Това рашение засега спира мъжкия национален отбор от участие в световните квалификации (Великобритания е в гр.D с тимовете на Италия, Литва и Исландия). Засега е отменен първият мач на британците срещу Литва, който по програма трябва да е в Лондон на 27 ноември.

Според решението на ФИБА нейната Работна група ще работи "директно със заинтересованите страни в баскетбола и правителството на Обединеното кралство, за да проучи и предложи временна оперативна рамка за националните мъжки състезания от най-високо ниво".

Към момента единственото друго последствие е, че президентът на британската баскетболна федерация Крис Грант се оттегли поради лични причини.

