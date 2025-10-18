ФИБА замрази британския баскетбол

Британската федерация трябва да реши първо вътрешните си проблеми, преди да получи отново благословията на ФИБА

Световната баскетболна федерация (ФИБА) изключи Великобритания от състезанията под своята егида заради проблеми в управлението на националната централа и разследване срещу нея.

В изявление на своя официален сайт ФИБА съобщава, че на 20 август нейният Изпълнителен комитет е създал "Работна група за въпроси, свързани с британските баскетболни клубове, с цел разследване и справяне с очевидните проблеми с управлението и несъответствията с регулаторните изисквания в мъжките състезания на британските баскетболни клубове".

Повод за това бе, че британската федерация даде 15-годишен лиценз на ново състезание - Баскетболна лига на Великобритания на GBB League Ltd (GBBL) - консорциум, начело с американeца Маршал Гликман (бивш президент на "Портланд" в НБА, а от ноември 2024 г. изп.директор на Евролигата), който трябваше да осигури финансиране от 15 млн. за първите 2 години. Впрочем, ФИЛА и Евролигата са непримирими врагове още от създаването на най-комерсиалния клубен турнир през сезон 2000/01, който е извън регулациите на международната федерация.

Клубовете, които формираха досегашната британска Суперлига, обявиха новото състезание за незаконно и несправедливо и отказаха да участват в него. Те заведоха и дело във Върховния съд, а държавният секретар по въпросите на културата, медиите и спорта Лиса Нанди поиска разследване от правителствените органи, отговорни за субсидирането на спорта.

"След цялостен преглед на ситуацията, включително интервюта и срещи със заинтересовани страни в баскетбола, Работната група представи своите препоръки на Изпълнителния комитет на ФИБА, който реши следното:

Временно да се преустанови правомощието на Британската баскетболна федерация да лицензира или признава национални мъжки състезания и да представя мъжки национален отбор в състезанията на ФИБА за възрастни, до разрешаване на текущите проблеми с управлението", съобщава ФИБА.Това рашение засега спира мъжкия национален отбор от участие в световните квалификации (Великобритания е в гр.D с тимовете на Италия, Литва и Исландия). Засега е отменен първият мач на британците срещу Литва, който по програма трябва да е в Лондон на 27 ноември.

Според решението на ФИБА нейната Работна група ще работи "директно със заинтересованите страни в баскетбола и правителството на Обединеното кралство, за да проучи и предложи временна оперативна рамка за националните мъжки състезания от най-високо ниво".

Към момента единственото друго последствие е, че президентът на британската баскетболна федерация Крис Грант се оттегли поради лични причини.