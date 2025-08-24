Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Втори българин ще играе в баскетболната Евролига

Гардът Борислав Младенов подписа за 3 сезона с "Апоел" (Тел Авив)

24 Авг. 2025
След силните мачове за националния отбор в предквалификациите за световното първенство Борислав Младенов (№12) подписа договор с участник в Евролигата.
ФИБА
След силните мачове за националния отбор в предквалификациите за световното първенство Борислав Младенов (№12) подписа договор с участник в Евролигата.

Борислав Младенов стана вторият български баскетболист, който ще играе в най-силната клубна надпревара на континента - Евролигата.

Синът на легендата Георги Младенов е подписал за 3 г. с "Апоел" (Тел Авив) и се присъединява към Александър Везенков в турнира на богатите. Трансферът бе обявен официално от клуба на неговия профил в социалните мрежи:

25-годишният гард, който миналия сезон, игра в "Левски", вече тренира с израелския тим. Както е известно "Апоел" ще изиграе всичките си домакиства от Евролигата в "Арена София" заради напрегнатата обстановка в Израел. Именно затова тимът е в столицата и се подготвя за първия си европейски мач. А той ще бъде на 30 септември срещу "Барселона".

Има вероятност преди утрешното занимание на "Апоел" гардът с №12 да даде кратък брифинг за медиите по повод трансфера.

Освен Везенков и Младенов, в Евролигата има още един български национал. Това е американецът с наш паспорт Коди Милър Макинтайър, който е гард в сръбския гранд "Цървена звезда".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

баскетбол, Борислав Младенов

Още новини по темата

Баскетболният ни тим отпадна безславно от световните квалификации
20 Авг. 2025

Победа над Австрия остави България в битката за Мондиал 2027
16 Авг. 2025

Втора загуба поред изтласка баскетболния ни отбор на дъното
09 Авг. 2025

С трагична игра България падна от Австрия на баскетбол
06 Авг. 2025

България поема без Везенков по дългия път към Мондиал 2027
04 Авг. 2025

Везенков бе обявен за баскетболист №1 в Гърция
02 Юли 2025

Везенков - шампион и MVP на Гърция
09 Юни 2025

Легендата Пини Гершон се завърна в българския баскетбол
05 Юни 2025

"Рилски спортист" е за втори път баскетболен шампион на България
31 Май 2025

"Фенербахче" стъпи за втори път на европейския баскетболен връх
25 Май 2025

Невиждан финал ще определи баскетболния шампион на България
16 Май 2025

Везенков: Искам "Денвър" да спечели НБА, а "Олимпиакос" - Евролигата
14 Май 2025

Везенков е в списъка за световнитe квалификации на България
12 Май 2025

Везенков е първият в историята MVP на плейофите в Евролигата
08 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар