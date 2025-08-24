Втори българин ще играе в баскетболната Евролига

ФИБА След силните мачове за националния отбор в предквалификациите за световното първенство Борислав Младенов (№12) подписа договор с участник в Евролигата.

Борислав Младенов стана вторият български баскетболист, който ще играе в най-силната клубна надпревара на континента - Евролигата.

Синът на легендата Георги Младенов е подписал за 3 г. с "Апоел" (Тел Авив) и се присъединява към Александър Везенков в турнира на богатите. Трансферът бе обявен официално от клуба на неговия профил в социалните мрежи:

25-годишният гард, който миналия сезон, игра в "Левски", вече тренира с израелския тим. Както е известно "Апоел" ще изиграе всичките си домакиства от Евролигата в "Арена София" заради напрегнатата обстановка в Израел. Именно затова тимът е в столицата и се подготвя за първия си европейски мач. А той ще бъде на 30 септември срещу "Барселона".

Има вероятност преди утрешното занимание на "Апоел" гардът с №12 да даде кратък брифинг за медиите по повод трансфера.

Освен Везенков и Младенов, в Евролигата има още един български национал. Това е американецът с наш паспорт Коди Милър Макинтайър, който е гард в сръбския гранд "Цървена звезда".