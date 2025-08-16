Медия без
Победа над Австрия остави България в битката за Мондиал 2027

С феноменална игра Борислав Младенов поведе националния отбор към успеха с 87:78

Днес, 20:25
Играещата в НБА звезда на австрийците Якоб Пьолтл подава към съотборник, след като е притиснат от капитана Димитър Димитров (№34) и Константин Костадинов
ФИБА
Играещата в НБА звезда на австрийците Якоб Пьолтл подава към съотборник, след като е притиснат от капитана Димитър Димитров (№34) и Константин Костадинов

Българският национален отбор по баскетбол постигна първа победа в предварителните квалификации за Мондиал 2027 и запази шансове да продължи напред. В "Арена Ботевград" селекцията на навършващия днес 65 г. треньор Росен Барчовски пречупи осигурилите си вече класиране напред австрийци с 87:78 след много силна финална серия от точки.

След двете поредни загуби (от Австрия като гост със 76:88 и от Нидерландия в Самоков със 70:81), българите се върнаха в битката и сега вече ич е необходима победа в последния мач с нидерландците в Алмере на 20 август с поне 7 т. разлика.

След днешния си последен мач Австрия е временен лидер в гр.F с 6 т. и точкова разлика +15 т. Нидерландия има 5 т. (-1), а българският тим е с 4 т. (-14). Победа в Алмере след три дни ще изравни трите отбора по точки (по 6) и тогава валидна ще е точковата разлика. Това означава, че нашите трябва да бият поне със 7 т. Нидерландия и ще имат разлика от -7, а баскетболистите от Ниската земя -8.

Феноменален мач за България изнесе Борислав Младенов. Синът на легендарния Георги Младенов вкара 30 т. (6/11 за тройка), взе 8 борби под кошовете, направи 3 асистенции и блокира 4 шута на австрийците, включително здрав "чадър" на звездата им Якоб Пьолтл, който играе в "Торонто" в НБА. Боби, който вчера навърши 25 г. направи и коефициент на полезно действие от 33 - най-висок от всички на терена, и накара публиката да скандира името му. Именно Младенов поведе тима ни за решаващата серия от 13-0 т. при резултат 74:74, след която нашите изковаха крайната победа.

С двуцифрен актив точки допринесоха още Константин Костадинов - 15 (4 борби), Илиян Пищиков - 11, и капитанът Димитър Димитро - 10 (5 борби)    

За гостите от Австрия най-силно отново игра Пьолтъл, който направи "дабъл-дабъл" от 23 т. и 13 борби, с игрови коефициент от 31. Силвен Ландесберг добави още 15 т. (4 борби).

 

СЛЕД МАЧА

"Поздравления на момчетата, които буквално се биха, и за моя щаб. Много съм щастлив, че ми направиха този подарък за рождения ден. Той е безценен, именно защото това е бъдещето на българсикя баскетбол - коментира треньорът Росен Барчовски. - Да, може да съжаляваме, че не можахме да направим и повече аванс при 13 т. за нас, когато пропуснахме едно нападение. Но, така или иначе пак ни трябва победа в Нидерландия - дали ще е с 5 или със 7 т., не е толкова от значение.  Работихме добре цяла седмица и компенсирахме липсата на някои играчи. Ще отидем в Нидерландия след три дни и ще направим всичко по силите си, това го обещавам".

Ключови думи:

баскетбол, Борислав Младенов, Росен Барчовски

