Везенков помогна с 14 т. за шестата победа на "Олимпиакос" в Евролигата

ЕПА/БГНЕС Крилото на "Олимпиакос" Александър Везенков е разперил широко ръце, посрещайки гарда на "Партизан" Дуейн Уошингтън, завършил двубоя в Пирея като топреализатор.

Александър Везенков изигра нов силен мач, а "Олимпиакос" извоюва нова победа в баскетболната Евролига. Гръцкият гранд измъкна балканското дерби срещу сръбския "Партизан" с 80:71 като домакин и записа втори пореден и общо шести успех от девет срещи през новия сезон в най-силния континентален клубен турнир.

Двубоят в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея ще остане в историята с факта, че двата тима си размениха водачеството в резултата общо 21 пъти. Първата четвърт завърши наравно (20:20), втората и третата бяха спечелени от гостите от Белград (19:18, 19:15), а в последната домакините наложиха пълна доминация и я затвориха с 27:13.

Фактическата точка на спора сложи Везенков с тройка половин минута преди сирената, което се оказа изобщо последният отбелязан кош в мача. Българското крило на "червено-белите" завърши втори по резултатност в тима си с общо 14 т., към които добави 4 борби и 2 асистенции, а коефициент на полезно действие 18.

Топреализатор за победата стана Томас Уолкъп с 15 т., 5 борби и 4 асистенции. В най-полезен играч пък се превърна Никола Милутинов с 8 т., 10 борби и 3 асистенции за коефициент от 21.

Най-резултатен в мача беше Дуейн Уошингтън с 20 т. за "Партизан". С двуцифрен актив за белградчани завършиха още Тайрик Джоунс със 17 т. и Шейк Милтън с 10 т.

С актив от 6 победи и 3 загуби "Олимпиакос" е на 4-то място във временното класиране заради по-добра точкова разлика от "Монако" (6-3). С баланс по 7-2 на първите три позиции са съответно "Жалгирис", "Цървена звезда" и "Апоел" (Тел Авив).

"Партизан" е 18-и от 20 отбора с 3-6. На дъното са "Макаби" (Тел Авив) и АСВЕЛ с по 2-7.

В 10-ия кръг Везенков и компания ще посрещнат лидера "Жалгирис". Мачът е на идната сряда (12 ноември).