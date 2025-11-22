Везенков вкара едва 13 т. за "Олимпиакос" в Евролигата

"Олимпиакос" постигна осмата си победа в Евролигата този сезон, но българската баскетболна звезда Александър Везенков този път не бе решаващия фактор. В 12-ия кръг гръцкият гранд успя да преодолее френския "Пари Баскет" в своя "Дворец на мира и приятелството" в Пирея с 98:86.

Везенков бе под обичайния си стандарт и завърши с 13 т. (при 16.1 средно през сезона) и 4 борби (7.3). Той реализира 2 от 8 стрелби за две точки, 2 от 7 за три и 3 от 3 от линията за наказателни удари. Към това добави 1 асистенция и 1 открадната топка, което му донесе общ игрови коефициент на полезно действие от едва 6.

Много по-силно този път се представиха френският гард Еван Фурние - 18 т. (3 асистенции) и коеф. 6, Тайсън Уорд - 12 т. (5 борби, 4 асистенции) и коеф.16, и Тайлър Дорси - 12 т. (3 асистенции, 3 борби) и коеф. 12. А най-полезен за "Олимпиакос" се оказа сръбският център Никола Милутинов със 7 т. и 9 борби, което му донесе коефициент от 18.

За "Пари Баскет", който беше без голямата си звезда Надир Ифи, горям мач направи гардът Джъстин Робинсън. Той вкара 35 точки (7 тройки от 10 опита) и добави 4 асистенции, 2 борби и 2 откраднати топки и стана най-полезния играч в мача с коефициент 39.

След тази победа "Олимпиакос" вече е втори в класирането с актив 8-4. По толкова имат също "Цървена звезда" и "Панатинайкос", но са с по-лоша точкова разлика. Начело е "Апоел" (Тел Авив) с 9-3.

В следващия кръг на 26 ноември "Олимпиакос" ще гостува на "Цървена звезда" в Белград, а на следващия ден българският национален тим има първи мач от предварителните европейски квалификации срещу Армения в Ботевград и интригата е дали гръцкият клуб ще пусна Везенков за него, независимо, че селекционерът Любомир Минчев го включи в състава.