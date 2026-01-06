Медия без
Шампионът в Евролигата заличи геройствата на Везенков

"Олимпиакос" загуби от "Фенербахче" в Истанбул и допусна 8-о поражение от 19 мача

06 Яну. 2026
Александър Везенков реализира най-много точки и постигна най-висок коефициент на полезно действие в Истанбул, но "Олимпиакос" загуби от "Фенербахче".
Българската баскетболна звезда Александър Везенков се открои над всички в зала "Юлкер" в Истанбул, но клубният му тим "Олимпиакос" беше победен от домакина "Фенербахче" в мач от 20-ия кръг на Евролигата. Турският шампион в най-престижния континентален турнир се наложи над гръцкия гранд с 88:80.

30-годишният Саша завърши като топреализатор в срещата, завършвайки с 24 т., 6 борби и 1 асистенция. Крилото постигна и върховия коефициент на полезно действие от 32, но нямаше как да вземе приза за MVP, тъй като отборът му загуби.

За най-полезен играч в мача беше избран американецът Уейд Болдуин IV,. постигнал коефициент 26 с "дабъл-дабъл" от 17 т. и 11 асистенции за турците. Също със 17 т. за успеха допринесе Тейлън Хортън Тъкър, а с двуцифрен актив завършиха още трима от състава на "жълто-сините" - Брандън Бостън с 14 т., Николо Мели с 11 т. и Девън Хол с 10 т.

За "червено-белите" от Пирея Донта Хол направи "дабъл-дабъл" - 16 т. и 11 борби, а с по 15 т. се отличиха Тайлър Дорси и Еван Фурние.

Загубата беше осма за "Олимпиакос" от 19 изиграни мача този сезон и с баланс 11-8 тимът слезе на 9-о място във временното класиране. С актив 13-6 "Фенербахче" пък е трети заради по-слаба точкова разлика от лидера "Валенсия" и "Апоел" (Тел Авив).

