"Контузеният" Везенков разпиля "Байерн"

ЕПА/БГНЕС Българската звезда на "Олимпиакос" Александър Везенков беше над всички по време на мача срещу "Байерн" в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея - буквално и преносно.

Часове след като се появиха слухове, че е контузен и въобще няма да играе, Александър Везенков изнесе един от най-силните си мачове от началото на сезона и изведе клубния си тим "Олимпиакос" до 12-а победа в Евролигата по баскетбол. Гръцкият гранд срази германския шампион "Байерн" (Мюнхен) с 95:80 у дома в Пирея, а българският национал беше избран безапелационно за най-полезен играч (MVP) в мача.

Днес около обед гръцките медии съобщиха, че 30-годишният Саша е под въпрос за домакинството от 21-вия кръг на най-силния континентален турнир. Обявената от онлайн изданието Sport24.gr причина беше "стягане в подколянното сухожилие", което крилото усетил по време на гостуването срещу "Фенербахче" във вторник.

"Не мисля, че е нещо сериозно, но в Евролигата, където играем през два дни, никога не се знае. Ще видим", коментира лаконично треньорът на "червено-белите" Йоргос Барцокас.

Вечерта Везенков беше титуляр, прекара на паркета 25:14 мин., отбеляза 25 т., направи 4 асистенции, хвана 3 борби и постигна върховия коефициент на полезно действие от 35. Българинът стреля 10 от 12 от игра, включително 2 от 2 от тройката, и беше 100-процентов от наказателната линия (3 от 3).

С втория най-съществен принос за успеха се отличи сръбският център Никола Милутинов, който завърши с 14 т., 8 борби и 2 асистенции. С двуцифрен актив приключиха още четирима баскетболисти на гърците, като любопитното е, че всеки от тях отбеляза точно по 10 т. - Тайсън Уорд, Костас Папаниколау, Тайлър Дорси и Еван Фурние.

За гостите от Бавария най-резултатен стана националът на Бундестима Андреас Обст с 21 т. Двама вкараха по 13 т. - американците Айзая Майк и Дейвид Маккормак, а с 10 т. приключи Джустиниан Джесъп.

С актив 12-8 "Олимпиакос" се изкачи с една позиция до 8-о място във временното класиране на Евролигата. "Байерн" (7-14) е 17-и от 20 отбора. Лидер е израелският "Апоел" (Тел Авив) с 14 победи и 6 загуби.