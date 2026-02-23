Медия без
Година по-късно Везенков пак е аут от националния отбор

Контузия в кръста не позволява на българското крило да помогне в европейските мачове на България

Днес, 15:26
ФИБА-Европа
За последно Везенков игра за България преди година и 4 дни - срещу Швеция

Звездата Александър Везенков няма да може да играе за националния отбор в двата мача от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Така 30-годишният лидер на тима ще натрупа повече от година без да е обличал екипа на България.

Това стана окончателно ясно днес, когато от "Олимпиакос" съобщиха, че българското крило и сръбският център Никола Милутинов отпадат от състава за утрешното гостуване в Каунас на литовския "Жалгирис" от редовния сезон на най-комерсиалния клубен турнир на континента - Евролигата.

Проблемът на Везенков е контузията в кръста, която получи на мача срещу местния най-силен противник - "Панатинайкос", през уикенда в Атина. 

Вчера, когато събра в Ботевград избраниците си за предстоящите два евромача селекционерът Любомир Минчев изтъкна: „Неговите думи са, че ако играе в сряда срещу "Жалгирис" в Литва, ще дойде да играе и за националния отбор. Ако не е на линия в Литва, няма да дойде да играе и за националния отбор“.

Везенков не е играл за България от 20 февруари 2025 г., когато помогна с 40 точки и 18 борби за домакинската победа над Швеция с 81:77 (след продължение). Най-близката възможна дата, на която той евентуално може да облече отново националния екип е 5 юли, когато е последният мач на отбора ни в гр.В на предквалификациите - домакинство срещу Армения.

А за предстоящите мачове - гостувания в Норвегия (27 февруари) и Армения (2 март), Любомир Минчев ще разчита на следните 12 баскетболисти:

Дий Бост ("Ал Араби", Катар), Константин Тошков и Димитър Димитров ("Балкан"), Георги Герганов ("Ботев 2012"), Павлин Иванов ("Спартак", Пл), Александър Стоименов ("Нови Сад", Сърбия), Мирослав Васов и Христо Бъчков ("Рилски спортист", Иван Алипиев ("Римини", Италия), Йордан Минчев ("Кемниц", Германия), Емил Стоилов ("Сант Антони", Испания) и Цветомир Чернокожев ("Черно море Тича").

В момента България и Норвегия са с по 1 победа начело в гр.В, а Армения е с 2 т. Със сигурност напред в същинските квалификации ще продължи победителят в групата, а заелият второто място тим ще се надява да е с най-добри показатели сред вторите от другите две групи.

