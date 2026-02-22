Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Баскетболният "Черно море" пак спечели купата на България

Варненци защитиха инфарктно трофея и вече имат шест триумфа в турнира

Днес, 20:20
Грант Сингълтън (№5) опитва да избие топката от ръцете на Иван Карачич (№21) от "Черно море Тича"
СПОРТАЛ
Грант Сингълтън (№5) опитва да избие топката от ръцете на Иван Карачич (№21) от "Черно море Тича"

"Черно море Тича" спечели за втори пореден път Купата на България по баскетбол при мъжете, след като на финала в "Арена Ботевград" победи "Локомотив" (Пд) в инфарктен мач с 87:88.

Това бе трети пореден двубой в турнира, който завършва с 1 т. разлика. В полуфиналите вчера варненци отстраниха със 77:76 домакина "Балкан", а пловдивчани се справиха след продължение с шампиона "Рилски спортист - 100:99.

Във финала тази вечер "Черно море" успя да навакса 5 точки пасив след първата част и се оттегли на полувремето при 47:43 в своя полза. След почивката обаче "Локомотив" възвърна равновесието на терена и поддържаше интригата жива буквално до последната секунда. Тогава пловдивчани спечелиха борба под собствения кош, последната атака бе предоставена на Девъл Рамзи, който се освободи и стреля с отскок от линията за наказателни удари, но не вкара, както го направи предната вечер срещу "Балкан".

След неуспешния изстрел на Рамзи "Черно море" ликува със своята общо шеста национална купа. Варненският клуб има три поред в ерата на легендарния треньор Симеон Варчев (1998-2000), една през 2015 г. и тази от миналия сезон. А треньорът на варненци - Васил Евтимов, на свой ред за трети пореден път спечели турнира за купата, тъй като през 2024 г. изведе до нея и бургаския "Черноморец".

Най-резултатен за победата с 20 т. (и 5 борби) бе американското крило Ламонт Уест, който след това бе обявен за най-полезен играч (MVP) на турнира със своите общо 71 т. в трите изиграни мача. 18 т. и 7 борби за "Черно море" добави националът Георги Боянов, а Венцислав Петков се отчете с 13 т.

За минисензацията в турнира - "Локо" (Пд), най-много реализира Кръстомир Михов - 18 т., Деръл Рамзи остана със 17, а Томислав Минков и Халил Милър завършиха с по 11 т.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

баскетбол

Още новини по темата

Везенков стана за 5-и път MVP на месеца в Евролигата
05 Февр. 2026

Серията на "Олимпиакос" секна в ОАЕ
03 Февр. 2026

Везенков порази с "дабъл-дабъл" бившия си клуб
29 Яну. 2026

Везенков и компания унизиха "Партизан" насред Белград
14 Яну. 2026

"Контузеният" Везенков разпиля "Байерн"
09 Яну. 2026

Шампионът в Евролигата заличи геройствата на Везенков
06 Яну. 2026

Везенков изведе "Олимпиакос" до 10-а поредна победа над ПАО
03 Яну. 2026

"Олимпиакос" едва оцеля в Болоня след 20 т. аванс
27 Дек. 2025

Баскетболистите ни победиха Армения по пътя към Евро 2029
27 Ноем. 2025

Не може само да чакаме Везенков да носи националния отбор
25 Ноем. 2025

Втора американска баскетболистка ще носи екипа на България
21 Ноем. 2025

Баскетболистките се утвърдиха като лидер в първата евроквалификация
18 Ноем. 2025

България взе втора убедителна победа по дългия път към Евробаскет 2027
16 Ноем. 2025

Везенков не спаси "Олимпиакос" в Милано
14 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?