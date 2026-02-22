Баскетболният "Черно море" пак спечели купата на България

"Черно море Тича" спечели за втори пореден път Купата на България по баскетбол при мъжете, след като на финала в "Арена Ботевград" победи "Локомотив" (Пд) в инфарктен мач с 87:88.

Това бе трети пореден двубой в турнира, който завършва с 1 т. разлика. В полуфиналите вчера варненци отстраниха със 77:76 домакина "Балкан", а пловдивчани се справиха след продължение с шампиона "Рилски спортист - 100:99.

Във финала тази вечер "Черно море" успя да навакса 5 точки пасив след първата част и се оттегли на полувремето при 47:43 в своя полза. След почивката обаче "Локомотив" възвърна равновесието на терена и поддържаше интригата жива буквално до последната секунда. Тогава пловдивчани спечелиха борба под собствения кош, последната атака бе предоставена на Девъл Рамзи, който се освободи и стреля с отскок от линията за наказателни удари, но не вкара, както го направи предната вечер срещу "Балкан".

След неуспешния изстрел на Рамзи "Черно море" ликува със своята общо шеста национална купа. Варненският клуб има три поред в ерата на легендарния треньор Симеон Варчев (1998-2000), една през 2015 г. и тази от миналия сезон. А треньорът на варненци - Васил Евтимов, на свой ред за трети пореден път спечели турнира за купата, тъй като през 2024 г. изведе до нея и бургаския "Черноморец".

Най-резултатен за победата с 20 т. (и 5 борби) бе американското крило Ламонт Уест, който след това бе обявен за най-полезен играч (MVP) на турнира със своите общо 71 т. в трите изиграни мача. 18 т. и 7 борби за "Черно море" добави националът Георги Боянов, а Венцислав Петков се отчете с 13 т.

За минисензацията в турнира - "Локо" (Пд), най-много реализира Кръстомир Михов - 18 т., Деръл Рамзи остана със 17, а Томислав Минков и Халил Милър завършиха с по 11 т.