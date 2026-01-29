Медия без
Везенков порази с "дабъл-дабъл" бившия си клуб

"Олимпиакос" победи "Барселона" и излезе втори в баскетболната Евролига

29 Яну. 2026
Александър Везенков се превърна в топреализатор за "Олимпиакос", но не и в MVP при победата над "Барселона".
Александър Везенков се превърна в топреализатор за "Олимпиакос", но не и в MVP при победата над "Барселона".

С активния принос на Александър Везенков, "Олимпиакос" извоюва пета поредна победа в Евролигата и излезе на второ място във временното класиране на най-силния континентален клубен турнир по баскетбол. Гръцкият гранд надигра убедително испанския колос "Барселона" с 87:75 като домакин в "Двореца на мира и дружбата" в Пирея, а българското крило беше най-резултатният играч на терена.

30-годишният Саша порази бившия си клуб с "дабъл-дабъл" - 20 т. и 11 борби, към които добави и 2 откраднати топки. В стрелбата от игра Везенков беше 50-процентов - 7 от 14, включително 4 от 8 за тройка, а от наказателната линия беше безпогрешен - 3 от 3. Националът ни постигна коефициент на полезно действие от 27, който обаче този път се оказа недостатъчен за наградата на MVP.

Тя отиде у съотборника му Тайрик Джоунс, който за по-малко от 21 мин. на игрището наниза 16 т., хвана 8 борби и направи 2 асистенции за върховия рейтинг от 29. С двуцифрен актив за успеха на "червено-белите" допринесе и Тайлър Дорси със 17 т.

За гостите от каталунската столица цели петима баскетболисти завършиха с над 10 отбелязани точки. Над всички в състава на "блаугранас" беше Кевин Пънтър с 15 т., с по 14 т. приключиха Дарио Брисуела и Уил Клайбърн, а по 12 т. вкараха Ян Весели и Торнике Шенгелия.

За "Олимпиакос" победата беше общо 16-а в 24 изиграни мача и с нея тимът на Йоргос Барцокас се доближи плътно зад лидера "Фенербахче" (17-7). Също с актив от 16-8, но с по-слаба точкова разлика, трети е "Апоел" (Тел Авив).

В следващия кръг Везенков и компания ще гостуват на "Дубай" (11-13) в ОАЕ. Мачът е идния вторник (3 февруари).

