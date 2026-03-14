С 5-а победа поред България продължи към Евробаскет 2027

Селекцията на треньора Таня Гатева разгроми тима на Украйна с 81:66 в предквалификациите

Днес, 21:00
Американският център на българския тим - Кайла Хилсман, опитва да блокира стелбата на Кристина Филевич
Американският център на българския тим - Кайла Хилсман, опитва да блокира стелбата на Кристина Филевич

Българският женски баскетболен отбор постигна пета поредна победа и се класира за основната фаза на квалификациите за Евробаскет 2027 в Белгия, Финландия, Литва и Швеция. Селекцията на треньорката Таня Гатева разгроми състава на Украйна с 81:66.

Пред около 1800 зрители в пловдивската зала "Колодрума" българките не оставиха никакви съмнения в превъзходството си, като още от самото начало поведоха и в нито един момент не позволиха на съперничките дори да мечтаят за обрат. След вихрена първа част, спечелена с 22:10, нашият отбор увеличи още повече аванса си, който на почивката достигна до 16 т. (48:32). През второто полувреме картинката остана същата, преднината методично нарастваше, мина дори през 24 т. (71:47), за да се стигне до крайното 81:66.

Това е втора солидна победа над състава на Украйна след 80:60 при "гостуването" в латвийската столица Рига. Най-резултатна за нея бе капитанката Борислава Христова с 24 т. (5 борби), а с "дабъл-дабъл" от 21 т. и 11 борби се отличи американският център Кайла Хилсман. С двуцифрен актив точки завършиха още Карина Константинова (15) и Гергана Иванова (10). 

От тима на Украйна Алина Лагупова вкара 24 т. (5 борби), а Тетяна Юркевичус остана на косъм от "дабъл-дабъл" с 13 т. и 9 борби. 

Успехът направи България не просто сигурен участник в същинските евроквалификации, а и краен победител в гр.Е, тъй като отборът ни е недостижим на върха преди последния мач. По-рано днес Черна гора разгроми аутсайдера Азербайджан с 94:35 и се утвърди на второто място, което също класира напред. 

       м    п    з  т-р        т  
1.   България    5    5    0     488:276        10  
2.  Черна гора    5    3    2     404:295        8
3.  Украйна    5    2    3     356:339        7  
4.  Азербайджан    5    0    5    219:557        5  

 

Последните мачове в групата са във вторник (17 март): Азербайджан - Украйна и Черна гора - България, като от тях на практика не зависи нищо по крайното класиране. При една очаквана голяма победа на Украйна в Баку, тимът има огромен шанс да продължи напред като един от трите най-добре представили се отбора, завършили на трето място в шестте групи.

