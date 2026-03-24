Везенков и компания не издържаха във Валенсия

Българският баскетболист стана топреализатор за "Олимпиакос" при 12-ото поражение в Евролигата

Днес, 00:06
Сръбският център на "Олимпиакос" Никола Милутинов пази топката от Нейт Ройверс при гостуването срещу "Валенсия" в зала "Роиг Арена".
Сръбският център на "Олимпиакос" Никола Милутинов пази топката от Нейт Ройверс при гостуването срещу "Валенсия" в зала "Роиг Арена".

Три секунди преди края "Олимпиакос" водеше срещу "Валенсия", а след това имаше и финалната стрелба със сирената, но въпреки това допусна 12-ото си поражение в баскетболната Евролига. Гръцкият гранд с българската звезда Александър Везенков в състава загуби с 84:85 като гост в Испания в двубоя от 33-тия кръг на редовния сезон.

Решаващи се оказаха два точно изпълнени фаула от Серхио де Лареа за "оранжевите" при оставащи 2,9 сек. на часовника. При подновяването на играта топката бе дадена на Еван Фурние, френското крило на "червено-белите" от Пирея проби в подножието на коша, но стрелбата му беше неточна.

Везенков за пореден път стана топреализатор за "Олимпиакос", отбелязвайки 17 т., въпреки че прекара само 23:35 мин. на паркета в зала "Роиг Арена". Българинът стреля 6 от 9 от игра (включително 1 от 2 за тройка) и 4 от 5 от наказателната линия, а освен това хвана 6 борби (5 от които в защита).

Още трима негови съотборници приключиха с двуцифрен актив: Тайсън Уорд с 15 т. и 2 борби, Еван Фуние с 12 т. и 5 асистенции и Алек Питърс с 10 т. и 3 борби.

С най-голям принос за победата на домакините във Валенсия беше Бранку Бадио с 15 т., 5 борби и 4 асистенции, а Хеан Монтеро добави 13 т., 6 асистенции и 3 борби. Бракстън Кий се отличи с 12 т., 3 асистенции и 3 борби, а Нийл Сако завърши с 10 т. и 3 борби.

С актив 22-12 "Олимпиакос" продължава да е втори във временното класиране. Везенков и компания обаче не успяха да се възползват от грешната стъпка по-рано тази вечер на лидера "Фенербахче", който отстъпи като гост пред "Макаби" (Тел Авив) с 89:94 и е с баланс 23-10. "Валенсия" е 4-ти с 21-12.

