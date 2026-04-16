Везенков отново е властелинът на Евролигата

Александър Везенков отново е най-добрият баскетболист в Евролигата. Българската звезда е играчът с най-голям игрови коефициент на редовния сезон и с огромна вероятност ще е и реализатор №1 на турнира.

В последния, 38-и мач 30-годишният Саша отново бе с основен принос за успеха на "Олимпиакос", който победи гостуващия в Пирея "Емпорио Армани" (Милано) с 85:76 и завърши на първо място, осигурявайки си домакинско предимство в плейофите.

That's another first place regular season finish secured for @Olympiacos_BC



Will it be their year? pic.twitter.com/R7pCdnq9b1 — EuroLeague (@EuroLeague) 16 април 2026 г.

Везенков вкара най-много - 20 т., като добави 4 борби под кошовете и две откраднати от противника топки, което му донесе игрови коефициент (PIR) 15.

По-добър коефициент - 28, направи единствено сръбският център Никола Милутинов, завършил с 13 т., но с впечатляващите 15 борби (и 1 асистенция).

По този начин Везенков завърши сезона с впечатляващия среден игрови PIR от 23.1 в изиграните общо 34 мача, което го прави най-ценния баскетболист в турнира. На теория той може да бъде задминат от втория в класацията по игрови коефициент - Илайджа Брйънт ("Апоел", Тел Авив). Американският гард е с 21.1 и за да мине пред българина трябва в последния мач - гостуване на "Монако" утре вечер, да направи невъобразимия PIR от 94 (досега е правил максимум 38 - срещу "Баскония").

По подобен начин стоят нещата и относно званието Реализатор №1 в Евролигата. С 20-те точки срещу "Емпорио Армани" Везенков приключва сезона със средно 19.4 (общо 661 в 34 мача).

Най-близо до него са Надир Хифи ("Пари Баскет") и Кендрик Нън ("Панатинайкос") с по 19.00, които трябва да изиграят последните си мачове утре. За да го изпреварят в класацията Хифи трябва да отбележи 37 т. при гостуването в Литва срещу "Жалгирис", а Нън - 35 т. при домакинството срещу "Анадолу Ефес". През този сезон Хифи има максимум 29 т. в един мач (срещу "Баскония"), а Нън - 32 т. (срещу "Олимпиакос").

Този сезон Везенков се представи още по-силно от 2022/23, когато бе обявен за най-полезен играч (MVP) на Евролигата за първи път. Тогава той завърши с PIR 21.5 и пак бе реализатор №1 със 17.6 т. Миналата година българинът пак бе с най-голям игрови коефициент - 23.7, но при реализаторите бе трети с 19.8 т. Тогава наградата за MVP отиде у Кендрик Нън, който бе шести по PIR (18.7) и втори по отбелязани точки с 20.0 средно.

Досега само един баскетболист е бил два пъти MVP на Евролигата - американецът Антъни Паркър ("Макаби", Тел Авив), който бе избран в първите два сезона от учредяването на приза - 2004/05 и 2005/06.