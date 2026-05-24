Българин стъпи на европейския връх в баскетбола

68 години след основаването на турнира на най-добрите европейски клубни отбори по баскетбол България най-после има свой носител на най-престижния трофей на континента. Александър Везенков се превърна в първия наш играч, спечелил Евролигата, след като на финала в Атина неговият "Олимпиакос" победи рекордьора по купи "Реал" (Мадрид) с 92:85 и си върна за кошмарната загуба за титлата през 2023 г.

19 000 зрители в "Телеком Сентър" и милиони пред ТВ екраните видяха мач на изключително високо ниво, изпълнен с много драматизъм и общо 9 обрата в резултата, в който с по-здрави нерви се оказаха играчите на гранда от Пирея. Везенков, който спечели наградата за най-ценен баскетболист (MVP) на редовния сезон в Евролигата, допринесе за успеха с 12 точки и 4 борби под кошовете, като наниза тройка при единствената си стрелба отдалеч в много важен момент - с нея "Олимпиакос" поведе със 73:71 и не допусна повече да бъде застигнат в резултата.

OLYMPIACOS ARE THE 2026 EUROLEAGUE CHAMPIONS 🏆 🔴⚪️



Congratulations to the reds, a first title since 2013 to cap off an amazing season! #F4GLORY pic.twitter.com/FCLR2pZvRK — EuroLeague (@EuroLeague) 24 май 2026 г.

Саша игра за втори път на финал в Евролигата. Предишният бе през 2023 г., когато в Каунас (Литва) той вкара 29 точки и направи 9 борби, но "Реал" измъкна успеха със 79:78 след кош в последната секунда. А днешният двубой бе едва четвъртият път, в който българин спори за титлата европейски клубен шампион. Първите два са от самото начало - когато турнирът е за Купата на европейските шампиони (КЕШ) и страховитият по онова време тим на столичния "Академик" губи първите два финала - през 1958 и 1959 г., от литовския "Ригас" (СССР).

В историята на най-престижната европейска надпревара това е четвърта титла за "Олимпиакос" от изиграните вече 10 финала (първите три са през 1997, 2012 и 2013 г.). За този успех с най-голям принос бяха Алекс Питърс, който вкара 16 т. и спечели 7 борби под кошовете (игрови коефициент PIR 26) и Еван Фурние с 20 т., 5 борби и 4 асистенции (PIR 21). Везенков бе трети реализатор за "Олимпиакос", който стана и първият победител в редовния сезон на Евролигата, стигнал и до титлата.

За "Реал", който е рекордьор с 11 европейски купи и изиграни общо 22 финала, най-полезен (PIR 30) бе Трей Лайлс с 24 т., 8 борби и 3 откраднати топки. Марио Хезоня добави 19 т., а Андрес Фелис - 13.