"Олимпиакос" и Везенков окупираха върха в Евролигата

Българското крило вкара 26 точки за разгрома над "Реал" (Мадрид)

07 Апр. 2026
Александър Везенков за четвърти път този сезон събира игрови коефициент 35
ЕПА/БГНЕС
"Олимпиакос", с Александър Везенков в редиците си, стана едноличен лидер в най-престижния баскетболен турнир на континента - Евролигата, след разгромна победа над гостуващия "Реал" (Мадрид) със 102:88. Така два кръга преди края на редовния сезон гръцкият гранд е №1 с баланс от 24 успеха и 12 загуби. "Фенербахче", загуби тази вечер от "Апоел" (Тел Авив) в София с 80:95 и вече е втори с 23-13.

Везенков завърши мача като реализатор №2 за "Олимпиакос" с 26 т. (3/5 за три точки). Той остана на една борба от "дабъл-дабъл", след като спечели 9 отскочили от кошовете топки - най-много от всички баскетболисти на терена. Към този актив Саша добави 1 асистенция, 2 откраднати топки и 2 пресечени паса, събирайки гросмайсторския игрови коефициент (PIR) от 35.

Това е най-високият PIR, постиган от българина този сезон. При това той го прави за трети път след мачовете срещу "Байерн" (95:80) и "Дубай Баскет" (86:67).

Но на игрището в "Двореца на мира и приятелството" тази вечер имаше играч, който изпъкна и над българската звезда. Американският гард Тайлър Дорси завърши като топреализатор с върховите за кариерата си 37 т. (7/11 от тройката), 1 борба и 4 асистенции за върховия PIR от 43.

Следващият мач на "Олимпиакос" в Евролигата ще е след два дни в столичната "Арена София" срещу домакинстващия в България "Апоел" (Тел Авив). Заради Везенков вече са продадени рекордните за баскетболен мач у нас 9000 билета.

Още новини по темата

Без изненади: Везенков пак е №1 за "Олимпиакос" в Евролигата
03 Апр. 2026

Везенков и компания не издържаха във Валенсия
25 Март 2026

Везенков е лидер в класацията за MVP на Евролигата
19 Март 2026

Везенков се завърна в Евролигата с 24 точки
17 Март 2026

София ще посрещне Везенков в Евролигата
05 Март 2026

Година по-късно Везенков пак е аут от националния отбор
24 Февр. 2026

С 23 т. Везенков донесе победа №18 за "Олимпиакос" в Евролигата
12 Февр. 2026

Везенков изведе "Олимпиакос" до победа №17 в Евролигата

06 Февр. 2026

Везенков стана за 5-и път MVP на месеца в Евролигата
05 Февр. 2026

Серията на "Олимпиакос" секна в ОАЕ
03 Февр. 2026

Везенков порази с "дабъл-дабъл" бившия си клуб
29 Яну. 2026

Везенков попари и "Анадолу Ефес"
22 Яну. 2026

MVP Везенков изведе "Олимпиакос" до победа №14 в Евролигата
20 Яну. 2026

Везенков и компания унизиха "Партизан" насред Белград
14 Яну. 2026

