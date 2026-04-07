"Олимпиакос" и Везенков окупираха върха в Евролигата

"Олимпиакос", с Александър Везенков в редиците си, стана едноличен лидер в най-престижния баскетболен турнир на континента - Евролигата, след разгромна победа над гостуващия "Реал" (Мадрид) със 102:88. Така два кръга преди края на редовния сезон гръцкият гранд е №1 с баланс от 24 успеха и 12 загуби. "Фенербахче", загуби тази вечер от "Апоел" (Тел Авив) в София с 80:95 и вече е втори с 23-13.

Везенков завърши мача като реализатор №2 за "Олимпиакос" с 26 т. (3/5 за три точки). Той остана на една борба от "дабъл-дабъл", след като спечели 9 отскочили от кошовете топки - най-много от всички баскетболисти на терена. Към този актив Саша добави 1 асистенция, 2 откраднати топки и 2 пресечени паса, събирайки гросмайсторския игрови коефициент (PIR) от 35.

Това е най-високият PIR, постиган от българина този сезон. При това той го прави за трети път след мачовете срещу "Байерн" (95:80) и "Дубай Баскет" (86:67).

RAINING THREES IN PIRAEUS! 🎯☔@TDORSEY_1 & Sasha Vezenkov stay hot, 9 threes and 47 points between the two! #RivalrySeries pic.twitter.com/ZovcXg5WAB — EuroLeague (@EuroLeague) 7 април 2026 г.

Но на игрището в "Двореца на мира и приятелството" тази вечер имаше играч, който изпъкна и над българската звезда. Американският гард Тайлър Дорси завърши като топреализатор с върховите за кариерата си 37 т. (7/11 от тройката), 1 борба и 4 асистенции за върховия PIR от 43.

Следващият мач на "Олимпиакос" в Евролигата ще е след два дни в столичната "Арена София" срещу домакинстващия в България "Апоел" (Тел Авив). Заради Везенков вече са продадени рекордните за баскетболен мач у нас 9000 билета.