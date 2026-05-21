Алпинист без крака се изкачи на Еверест

everesttoday Навалицата към Еверест продължава да е огромна - кадърът е от 20 май, а колоната се движи между Лагер 3 (7200 м) и Лагер 4 (7900 м).

Алпинист с напълно ампутирани два крака успя да се изкачи на Еверест и това се превърна в най-вдъхновяващото постижение в един от рекордните сезони на най-високия връх в света (8848.86 м).

Руснакът Рустам Набиев е загубил краката си при срутване на казармата, в която е служил. При инцидента са загинали 24-има войници. След изписването от болницата той решава да се посвети на спорта и играе парахокей на лед, а също така започва да се катери. Придвижва се с ръце и с помощ от съекипници в експедициите.

През 2020 г. изкачва връх Елбрус (5642 м), а през 2021 г. става първият човек с ампутирани крака, изкачил се на хималайския осемхилядник Манаслу (8163 м), което му отне 34 дни и общо 105 000 крачки с ръце.

През този сезон той направи успешен опит и на Еверест. Видеоклипове с момента, в който пресича моста над ледопада Кхумбу светкавично станаха вайръл в социалните мрежи. Самият Набиев разказа, че само да премине ледопада на път от Базовия лагер до Лагер 1 (6065 м) му е отнело 15 часа. В крайна сметка вчера той стъпи на Еверест.

Постижението на 34-годишния руснак не е рекорд само по себе си, но е вдъхновяващо, най-малкото защото той бе първият, който не използва специални протези.

Първият човек, с ампутирани крака над коленете, който стъпи на Еверест, бе Хари Буда Магар. През май 2023 г. ветеранът от легендарния британския планински батальон на гурките осъществи успешно изкачване, използвайки специално модифицирани протези.

А въобще първият с два ампутирани крака (но под коляното) е новозеландецът Марк Инглис - на 15 май 2006 г. В книгата на рекорди "Гинес" като първия човек с ампутиран долен крайник, който е изкачил Еверест, е записан Том Уитакър (Вбр), който го е направил на 27 май 1998 г. (десният му крак е отсранен след автомобилна катастрофа). Първата жена, направила това е индийката Арунима Синха, чийто ляв крак е срязан от влак при въоръжен обир - тя се изкачва на 21 май 2013 г.

Още рекорди на Еверест

През този предмусонен сезон, който е и най-подходящият под върха, вече има осъществени над 350 изкачвания, а навалицата по класическия маршрут - по югоизточния ръб, е непрекъсната. Желаещите се движат в плътни колони, направлявани от своите водачи от различните трекинг агенции. Издадените разрешителни за изкачване на Еверест са 494, като само в сряда на върха са стъпили рекордните за един ден 274 души, според официален представител на министерството на туризма на Непал.

И все пак сред традиционната масовка, този сезон изпъкват някои велики постижения. Преди 4 дни бяха подобрени рекордите за най-много изкачвания от един човек - от местните непалски шерпи. Лхакпа Шерпа стъпи за 11-и път на върха и стана жената, която го е правила най-много пъти. А пък Ками Рита Шерпа се изкачи за 32-и път и увеличи още повече рекорда при мъжете.

Полякът Бартек Жиемски пък се спусна със ски преди два дни от Еверест чак до Базовия лагер (5365 м). Той е едва четвъртият човек, направил това успешно. Пръв бе словенецът Даво Краничар през 2000 г., но той използва допълнителен кислород. През септември 2025 г. друг поляк - Анджей Баргел, успя без ползване на кислород, а месец по-късно американецът Джим Морисън пък стана първият, спуснал се по най-опасния Северен маршрут.

Жиемски също направи изкачването и спускането със ски без ползване на кислород, след като два дни по-рано постигна същото и на близкия Лхотце (8516 м). На Еверест бе неговото 9-о изкачване и спускане със ски общо 14-те осемхилядници в света.

И отново смъртни случаи

Сезон 2026 не минава без фатални инциденти, като засега те са три. Последният загинал е 20-годишният Фура Гялжен Шерпа, който се е подхлъзнал и е паднал в дълбока близо 400 м пукнатина. Колегите му са успели да го извадят, но той вече е бил мъртъв. Фура Гялшен бе внук на една от легендите в алпинизма - „Снежният леопард“ Анг Рита Шерпа, който изкачи Еверест 10 пъти без допълнителен кислород и остава единственият, стъпил на върха през зимата без кислород.

Другите двама загинали също са непалци. Биджай Гимире Бишвакарма нмери смъртта си в ледопада Кхумбу, а Лакпа Денди Шерпа почина на около 5200 м височина, докато се изкачваше към базовия лагер.