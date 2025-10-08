Медия без
Евакуираха 580 туристи и пастири от Еверест

Днес, 07:58
Обилен снеговалеж блокира туристите, планинските водачи и пастирите на якове
Обилен снеговалеж блокира туристите, планинските водачи и пастирите на якове

Спасители снощи евакуираха блокираните хора в близост до източната страна на връх Еверест в Тибет, включително стотици местни водачи и пастири на якове, с което приключи една от най-големите спасителни операции в региона, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на местните власти.

Стотици алпинисти бяха блокирани от дълбок сняг през уикенда в изолираната долина Карма, след като необичайно силна буря засипа региона с обилни снеговалежи.

Сняг валя през цялата събота в долината, която се намира на средна надморска височина от 4200 метра. В неделя спасителите изведоха около 350 души на безопасно място.

Общо 580 туристи, заедно с повече от 300 водачи, пастири на якове и друг помощен персонал, бяха евакуирани, съобщи официалната китайска новинарска агенция Синхуа.

Долината Карма е изследвана за първи път от западни пътешественици преди един век, посочва Ройтерс. През последните години, с развитието на региона на връх Еверест в Тибет като основна туристическа атракция, районът привлича все повече посетители. През миналата година повече от 540 000 туристи посетиха района на връх Еверест, което представлява нов рекорд.

Районът около Еверест остава временно затворен, отбеляза Синхуа, включително долините Карма и Ронгшар, както и Чо Ою.

Обилните снеговалежи през уикенда засегнаха и стотици туристи в други части на Западен Китай, включително Синцзян, Цинхай и Гансу. Най-малко един човек загина в следствие на хипотермия и остра височинна болест.

