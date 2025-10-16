Медия без
Още един алпинист се спусна със ски от Еверест

Американецът Джим Морисън стана първият, направил това по опасната Северна стена

Днес, 13:48
Джим Морисън в момент от спускането му със ски по Северната стена на Еверест
Джим Морисън в момент от спускането му със ски по Северната стена на Еверест

Джим Морисън стана първият човек, успял да се спусне със ски по северния склон на най-високия връх на планетата Еверест (8848.84 м). 

50-годишният американски алпинист се изкачи и после спусна по един от най-трудните маршрути към Покрива на света - през кулоара Хорнбайн от китайската страна. В неговия екип бяха общо 12 души, включително шерпи и оператори, а също и фотографът и режисьор на National Geographic Джими Чин, тъй като начинанието бе за филм на престижното издание. В последните 30 години само още пет други експедиции са дръзвали да минат по този маршрут.

След като стъпи на Еверест, на 15 октомври по обед, Морисън обу ските и се спусна по Северната стена чак до Централния ледник Ронгбук, като премина по маршрута, наречен „Суперкулоар“ - първо през кулоара Хорнбайн на горната стена, а след това през Японския кулоар отдолу. Общата денивелация на ски спускането на американеца бе 2750 м, които той взе за 4 часа.

Само в рамките на месец това е второ спускане със ски, което поставя нови стандарти на Еверест. В края на септември полякът Анджей Баргел стана първият човек, който се изкачи до върха и оттам направи пълно спускане със ски без да използва допълнителен кислород в нито един момент. 

Това бе третият опит на Морисън да постигне намерението си. Сега той разпръсна на Еверест праха на партньорката си Хилари Нелсън, която преди три години загина на Манаслу (8163 м).

Еверест, Джим Морисън

