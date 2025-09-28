Полски алпинист направи първото ски спускане от Еверест без кислород

Полякът Анджей Баргел стана първият човек в историята, който се изкачи до най-високия планински връх в света Еверест и направи пълно спускане със ски без да използва допълнителен кислород.
Полският премиер Доналд Туск отбеляза постижението на Баргел в платформата X: ''Небето е границата? Не и за поляците! Анджей Баргел току-що се спусна със ски от връх Еверест''.
Pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu ⛷️🏔️— Andrzej Bargiel (@JedrekBargiel) 25 септември 2025 г.
Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków! 🙌
Ogromne podziękowania dla teamu Seven Summit Treks, Chang Dawa, Speed Dawa – bez Was ten sukces nie byłby możliwy 🙏
Serdecznie… pic.twitter.com/udBliwDhZy
През 2018 г. Баргел стана първият човек, спуснал се със ски от пакистанския К2, втория по височина връх в света.
В интервю за в. "Гардиън" през 2020 г. той казва: ''Никой не мислеше, че това може да се осъществи, дори собственият ми брат се съмняваше. Това ме научи на ценността на търпението – и че никой друг не може да сбъдне мечтите ти''.
На Баргел му е отнело близо 16 часа, за да се изкачи през ''зоната на смъртта'', която е над 8000 м висока. Там нивата на кислород са опасно ниски. На върха на планината въздухът е толкова разреден, че катерачите получават само около една трета от кислорода, наличен на морското равнище. Това може да причини увреждане на мозъка, течност в белите дробове и дори смърт.