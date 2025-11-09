Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Археологически находки в Турция променят представата за човека в неолита

Днес, 12:59
Колоната в Карахан-тепе
Колоната в Карахан-тепе

В Карахан-тепе, археологически обект в Шанлъурфа, в югоизточна Турция, беше открита Т-образна колона с издялано човешко лице. Карахан-тепе е едно от най-ранните известни селища, където хората започват да водят уседнал начин на живот преди около 12 000 години, разказва Би Би Си. 

Изображението на човешко лице, създадено през неолита - преди появата на писменост и в зародиша на животновъдството - дава важни сведения за символното мислене и абстрактните концепции в ранните човешки общества.

„Художествена сложност“
Ръководителят на разкопките, професор Неджми Карул, който е бил на мястото в деня на откритието, казва: „Досега предполагахме, че откритите камъни изобразяват хора, но това беше първият път, когато се сблъскахме с реално изображение на лице. Това беше изключително вълнуващ момент.“

Археоботаникът д-р Серен Кабукчу от Университета в Ливърпул, Великобритания, която също участва в разкопките, казва: „Тази находка е развит и майсторски пример за художествена сложност. Колкото повече примери откриваме [в неолитните обекти около Шанлъурфа], толкова повече разбираме, че този свят е бил много по-сложен, отколкото можем да си представим.“

Виждат се ясно изразени черти на лицето, малък нос и дълбоки очни кухини. Професор Карул съветва за предпазливост при предположението, че това е фигура на божество.

„Възможно е да не е изображение на бог или свръхестествено същество,“ казва той. „По-вероятно е чрез човешката форма да символизира идея или концепция.“

Това съвпада с предишните тълкувания на културната трансформация.

„Ранните резби изобразяват предимно животни - казва професор Карул. - Няколко века след преминаването към уседнал начин на живот се появяват човешки статуи - първо в комбинация с животни, а след това като самостоятелни фигури. Това показва, че хората започват да поставят себе си в центъра на вселената.“

Междувременно д-р Кабукчу подчертава емоционалния аспект:

„Те не просто издялали лице - те са му дали изражение“, казва тя. „Това добавяне на смисъл показва по-сложно световъзприятие.“

„Познаваме това лице“
Разкопките в Карахан-тепе започват през 2019 г., но Турция за първи път привлича световно внимание към праисторическото си наследство с Гьобекли-тепе, което се намира на около час път оттам. Смята се, че Гьобекли-тепе е било светилище с ритуално значение. И на двете места хора са живели приблизително между 9600 и 8000 г. пр.н.е.

Предмети, подобни на лицето от Карахан-тепе, са открити и в Леванта — регион, който включва днешен Ливан, Израел и окупираните територии.

През 2017 г. изследователи от Еврейския университет в Йерусалим откриват изображение на човек на 12 000 години по време на разкопките в Нахал-Ейн-Гев II, на югозападните склонове на Голанските възвишения.

Професор Натали Мунро от Университета на Кънектикът в САЩ, участвала в тези разкопки, казва, че находката в Карахан-тепе веднага им направила силно впечатление.

„Когато видяхме снимката на находката, казахме: "Това лице ни е познато", - казва тя. - Формата му беше много позната. Минималистичният стил е поразителен - няколко линии оформят лицето, характерни вежди и нос, дълбочина, постигната чрез резба. Много прилича на варовиковото човешко лице, което открихме в Израел.“

„Изпитах същото вълнение, което почувствахме, когато направихме собственото си откритие преди 10 години. Да видиш две толкова сходни лица на места, отдалечени едно от друго, е наистина завладяващо“, казва Мунро.

„Обща история“
В ранния неолит в Близкия изток настъпват бързи културни промени. Но макар общностите в Анатолия, като Карахан-тепе и Гьобекли-тепе, и в Леванта да са знаели една за друга, всеки регион развива собствена културна идентичност, казва професор Карул.

„Шанлъурфа е едно от най-паметните отражения на тази епоха“, казва той. Тук се откриват най-човекоподобните символи от онова време.

Професор Мунро е съгласна: „Нашите ранни изследвания показаха, че този тип изкуство се е преместил на север от Леванта към Анатолия. Новата находка в Карахан-тепе показва, че тази верига е продължила.“

Археологическият обект Карахан-тепе заема площ от 140 000 кв. метра и се намира на върха на варовиков рид. Освен скулптурното лице, там са открити и много други Т-образни стълбове, за които се смята, че са поддържали покриви на обществени сгради, жилища и монументи.

Експертите са единодушни, че това е много повече от национално съкровище на Турция.

„Тук не става дума само за Анатолия — казва професор Карул. — Това е проект, посветен на общата история на цялото човечество.“

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Турция, Карахантепе, археологически открития

Още новини по темата

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху
08 Ноем. 2025

Турция арестува за черно тото рефери и клубни шефове
07 Ноем. 2025

Турция обяви находище от злато за 1,7 млрд. долара
06 Ноем. 2025

11 души са с доживотни присъди заради смъртоносен пожар в Турция
31 Окт. 2025

Кюрдските бойци се изтеглят от Турция
26 Окт. 2025

Турция тества принудително за наркотици десетки известни личности
08 Окт. 2025

Турция сключи серия договори със световни газови гиганти
15 Септ. 2025

Шефове на турски медиен холдинг са задържани при операция на прокуратурата
11 Септ. 2025

Полиция нахлу в централата на опозиционната НРП в Истанбул
09 Септ. 2025

Недоволните от Ердоган влязоха в нови сблъсъци с полицията в Истанбул
08 Септ. 2025

Собствен нефт и природен газ превръщат Турция в мощен играч

02 Септ. 2025

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море
25 Авг. 2025

Румъния, България и Турция ще сдържат с патрули агресия в Черно море
17 Авг. 2025

Блясъкът на елинистическото злато озарява Археологическия музей
07 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън