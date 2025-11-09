Археологически находки в Турция променят представата за човека в неолита

В Карахан-тепе, археологически обект в Шанлъурфа, в югоизточна Турция, беше открита Т-образна колона с издялано човешко лице. Карахан-тепе е едно от най-ранните известни селища, където хората започват да водят уседнал начин на живот преди около 12 000 години, разказва Би Би Си.

Изображението на човешко лице, създадено през неолита - преди появата на писменост и в зародиша на животновъдството - дава важни сведения за символното мислене и абстрактните концепции в ранните човешки общества.

„Художествена сложност“

Ръководителят на разкопките, професор Неджми Карул, който е бил на мястото в деня на откритието, казва: „Досега предполагахме, че откритите камъни изобразяват хора, но това беше първият път, когато се сблъскахме с реално изображение на лице. Това беше изключително вълнуващ момент.“

Археоботаникът д-р Серен Кабукчу от Университета в Ливърпул, Великобритания, която също участва в разкопките, казва: „Тази находка е развит и майсторски пример за художествена сложност. Колкото повече примери откриваме [в неолитните обекти около Шанлъурфа], толкова повече разбираме, че този свят е бил много по-сложен, отколкото можем да си представим.“

Виждат се ясно изразени черти на лицето, малък нос и дълбоки очни кухини. Професор Карул съветва за предпазливост при предположението, че това е фигура на божество.

„Възможно е да не е изображение на бог или свръхестествено същество,“ казва той. „По-вероятно е чрез човешката форма да символизира идея или концепция.“

Това съвпада с предишните тълкувания на културната трансформация.

„Ранните резби изобразяват предимно животни - казва професор Карул. - Няколко века след преминаването към уседнал начин на живот се появяват човешки статуи - първо в комбинация с животни, а след това като самостоятелни фигури. Това показва, че хората започват да поставят себе си в центъра на вселената.“

Междувременно д-р Кабукчу подчертава емоционалния аспект:

„Те не просто издялали лице - те са му дали изражение“, казва тя. „Това добавяне на смисъл показва по-сложно световъзприятие.“

„Познаваме това лице“

Разкопките в Карахан-тепе започват през 2019 г., но Турция за първи път привлича световно внимание към праисторическото си наследство с Гьобекли-тепе, което се намира на около час път оттам. Смята се, че Гьобекли-тепе е било светилище с ритуално значение. И на двете места хора са живели приблизително между 9600 и 8000 г. пр.н.е.

Предмети, подобни на лицето от Карахан-тепе, са открити и в Леванта — регион, който включва днешен Ливан, Израел и окупираните територии.

През 2017 г. изследователи от Еврейския университет в Йерусалим откриват изображение на човек на 12 000 години по време на разкопките в Нахал-Ейн-Гев II, на югозападните склонове на Голанските възвишения.

Професор Натали Мунро от Университета на Кънектикът в САЩ, участвала в тези разкопки, казва, че находката в Карахан-тепе веднага им направила силно впечатление.

„Когато видяхме снимката на находката, казахме: "Това лице ни е познато", - казва тя. - Формата му беше много позната. Минималистичният стил е поразителен - няколко линии оформят лицето, характерни вежди и нос, дълбочина, постигната чрез резба. Много прилича на варовиковото човешко лице, което открихме в Израел.“

„Изпитах същото вълнение, което почувствахме, когато направихме собственото си откритие преди 10 години. Да видиш две толкова сходни лица на места, отдалечени едно от друго, е наистина завладяващо“, казва Мунро.

„Обща история“

В ранния неолит в Близкия изток настъпват бързи културни промени. Но макар общностите в Анатолия, като Карахан-тепе и Гьобекли-тепе, и в Леванта да са знаели една за друга, всеки регион развива собствена културна идентичност, казва професор Карул.

„Шанлъурфа е едно от най-паметните отражения на тази епоха“, казва той. Тук се откриват най-човекоподобните символи от онова време.

Професор Мунро е съгласна: „Нашите ранни изследвания показаха, че този тип изкуство се е преместил на север от Леванта към Анатолия. Новата находка в Карахан-тепе показва, че тази верига е продължила.“

Археологическият обект Карахан-тепе заема площ от 140 000 кв. метра и се намира на върха на варовиков рид. Освен скулптурното лице, там са открити и много други Т-образни стълбове, за които се смята, че са поддържали покриви на обществени сгради, жилища и монументи.

Експертите са единодушни, че това е много повече от национално съкровище на Турция.

„Тук не става дума само за Анатолия — казва професор Карул. — Това е проект, посветен на общата история на цялото човечество.“