В Истанбул строят съдебна зала за масови процеси

Новата зала ще се намира в затвора "Силиври"

Днес, 09:27
Новата съдебна зала ще се намира в затворническия комплекс "Мармара“, недалеч от град Силиври, където , се намират много политически затворници, журналисти и обикновени граждани, лишени от свобода съгласно доста оспорваните турски закони за борба с тероризма.
Турция строи огромна нова съдебна зала в най-големия затвор край Истанбул. В залата ще може да се провеждат масови процеси срещу стотици обвиняеми, съобщава БГНЕС.

Обектът, който в момента се изгражда в затворническия комплекс "Мармара“, недалеч от град Силиври, западно от Истанбул, ще побере 2295 души и ще бъде най-голямата съдебна зала в страната, когато отвори врати. В комплекса, по-известен като "Затвор Силиври“, се намират много политически затворници, журналисти и обикновени граждани, лишени от свобода съгласно доста оспорваните турски закони за борба с тероризма.

Според публикации в проправителствените медии,  които цитират Министерството на правосъдието, проектът е стартирал, след като главният прокурор на Бакъркьой Баръш Думан е инспектирал съществуващите съдебни зали в затвора „Мармара“ и е съобщил за проблеми с „капацитета и сигурността“. След консултации с главния прокурор на Истанбул Акън Гюрлек Министерството на правосъдието е поискало от държавната администрация за жилищно строителство на Турция да построи нова зала на територията на затвора.

Критиците твърдят, че провеждането на съдебни процеси в затвор, а не в обикновена съдебна палата, затруднява обществеността, чуждестранните дипломати и журналистите да присъстват на заседанията.

Новата сграда ще разполага с 11 000 квадратни метра затворено пространство. Главната съдебна зала ще се простира на 3240 квадратни метра и е проектирана да побере едновременно 555 обвиняеми, 1268 адвокати и 472 представители на обществеността и пресата. Плановете включват също отделни зали за хранене, работни помещения за прокурори и съдии, както и дигитална инфраструктура за достъп до делата по време на изслушвания.

Сигурността е ключова за този проект. Властите твърдят, че до 500 военни полицаи от жандармерията ще работят по време на изслушванията. Обвиняемите ще се придвижват между затворническите блокове и съдебната зала през подземни тунели без контакт с външния свят. Длъжностни лица представят проекта като технически отговор на нарастващия брой съдебни процеси в Турция със стотици обвиняеми.

Затворническият комплекс „Мармара“ отвори врати през 2008 г. като обект с висока степен на сигурност западно от Истанбул. Там има няколко хиляди затворници в различни сгради. През последното десетилетие комплексът се превърна в център за дела срещу последователи на религиозното движение на Гюлен и кюрдски активисти.

Там се разглежда и делото срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, обвинен в използване на фалшива университетска диплома. Също така се разглежда и наказателно дело, отнасящо се до ръководството на адвокатската колегия на Истанбул заради изявление, критикуващо военните операции на Турция в Сирия.

Строителството на новата съдебна зала се извършва по ускорен график. Изграждането ще продължи между 60 и 120 дни. Ако този график се спази, тя може да бъде готова в началото на 2026 г., навреме за делото срещу община Истанбул и други големи съдебни процеси, които вероятно ще оформят политическия пейзаж на Турция през следващите години. 

