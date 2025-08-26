Собствен нефт и природен газ превръщат Турция в мощен играч

Откритията на газ в Черно море и петролният бум в югоизточната част на Турция променят енергетиката на страната и засилват влиянието ѝ в региона.

Доскоро зависима от вноса и страдаща от от стратегическа уязвимост, сега Турция преживява

енергиен ренесанс

със значителни геополитически и икономически последици, коментира в свой анализ Робин М. Милс, главен изпълнителен директор на Qamar Energy.

Турция през годините се развива като голям потребител на петрол и газ, но заради политическо напрежение тръбопроводната връзка с иракския регион Кюрдистан спира, а над 60 % от вноса на петрол сега идва от Русия – източник, който изпълнен с геополитически усложнения.

За да отговори на предизикателствата, Анкара увеличава ВЕИ мощностите и гради първата си атомна електроцентрала - по проект на руската компания „Росатом“, който върви с големи закъснения. Преломът идва с откриването на суров петрол в Шърнак и други находки в региона. Освен това американският гигант Continental Resources наскоро подписа споразумение с Turkish Petroleum (TPAO) за проучване на шистов нефт в Диарбекир.

Още по-впечатляващ е напредъкът в областта на природния газ. В анализа си Милс обръща внимание на находището „Сакария“ в западната част на Черно море, чиито запаси сега се оценяват на 25 трилиона кубични фута. Неотдавнашното откритие в сондажа „Гоктепе-3“ добавя още 2,6 трилиона кубични фута. Очаква се добивът да достигне 14 млрд. куб. м годишно до 2028 г. Това би могло да покрие близо 30% от вътрешните потребности на Турция от газ до 2030 г.

Тези вътрешни успехи имат потенциала да

променят енергийния баланс

на страната. През 2022 г. Турция е похарчила 97 млрд. долара за внос на енергия. Ако Турция не внася нефт и газ, вероятно ще има положителен търговски баланс, облекчаващ инфлацията и подкрепящ отслабващата лира. Собствените евертоизточници са жизненоважни за икономическата стабилност.

Енергийната стратегия на Турция вече има международни измерения. ТPAO извършва сондажи в чужди води в Средиземно море, провежда проучвания в Либия и Сомалия, участва в ръководена от Катар сделка за доставка на електроенергия за

Сирия на стойност 7 млрд. долара. По силата на споразумението Турция първоначално ще изпраща 2 млрд. куб. м газ годишно, като се позиционира като ключов играч в постконфликтното възстановяване на Сирия.

Както Милс подчертава в заключение, новият енергиен арсенал на Турция, който включва черноморските залежи на газ в енергийния микс, представлява мощен геополитически и икономически инструмент.