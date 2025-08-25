Медия без
Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море

Товарен кораб е блъснал лодката на Халит Юкай

25 Авг. 2025
Халит Юкай беше собственик на фирма за строителство на яхти
Турските власти съобщиха, че тялото на бизнесмена Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита в Мраморно море в началото на август, е било намерено тази събота на дъното на Мраморно море, съобщи днес електронното издание на в. „Хюриет дейли нюз“, предаде БТА.

По информация на властите тялото на Юкай е намерено на дълбочина 68 метра с помощта на сонар и безпилотни подводни апарати. С откриването на тленните останки на Юкай е сложен и краят на издирвателната операция, която продължи 19 дни. 

Главната прокуратура на район Мармара, в чиято юрисдикция попада районът, където е станал инцидентът, започна разследване по случая веднага след намирането на останките от лодката на Юкай. За момента в хода на разследването е установено, че следите по разбитата лодка съвпадат с тези, открити по носа на товарен кораб, за който криминалистите предполагат, че се е сблъскал с лодката на бизнесмена. 

На 7 август капитанът на товарния кораб бе задържан за един ден по обвинение в "причиняване на смърт по невнимание" във връзка със случая. В показанията си той обяснил, че корабът му се е сблъскал с обект във водата, който той е помислил за разпилян дървен материал, поради което е информирал единствено собствената си фирма за инцидента, но не е подал сигнал до турската брегова охрана.

Инцидентът, при който изчезна бизнесменът Халит Юкай, собственик на корабостроителна фирма, е станал около полунощ на 4 август, след като Юкай е отплавал от пристанището в Ялова по-рано през деня.

