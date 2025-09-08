Медия без
Недоволните от Ердоган влязоха в нови сблъсъци с полицията в Истанбул

Опозиционният лидер призова за протести заради съдебно назначеното ръководство на партията му

Днес, 12:28
Ограниченията, наложени заради масовите протести в Истанбул, ще бъдат в сила до полунощ на 10 септември.
Привърженици на турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) се опитаха да преодолеят полицейски барикади в Истанбул късно снощи, предаде БТА. По-рано тази седмица съд отстрани окръжното ръководство на партията заради предполагаеми нередности при избора му, съобщи ДПА, като се позовава на турската телевизия "Халк".

Въпреки забраната от властите НРП протестира, за да предотврати заемането на истанбулския ѝ офис от назначеното от съда временно ръководство, което трябва да стане днес. Валийството в Истанбул обяви в неделя вечер временна забрана на публичните събирания в няколко района на града, сред които Бешикташ, Бейоглу, Еюпсултан, Каътхане, Саръйер и Шишли, с аргумента за опазване на обществения ред, съобщи "Тюркийе Тудей".

Забраната обхваща всички демонстрации, изявления пред медиите, срещи на открито, палаткови лагери, щандове, окупации, събиране на подписи, възпоменателни събития, разпространение на листовки и поставяне на транспаранти и постери. Ограниченията ще бъдат в сила до полунощ на 10 септември.

На събитие на НРП в Истанбул лидерът на партията Йозгюр Йозел призова турците на демонстрации срещу съдебното решение и срещу полицейските ограничения около офиса на окръжното ръководство.

"От тук приканвам всички демократи и членове на НРП, до които достигнат моите думи и глас, да защитят дома на Ататюрк в Истанбул - заяви Йозел. - Срам за онези, които поставиха нашия дом под полицейска обсада, които доведоха полицейски специални сили в нашия истанбулски окръжен офис, за онези, които се опитват да провалят нашия истанбулски окръжен конгрес чрез незаконни съдилища и да поставят назначен (от тях) там."

Младежката организация на НРП призова всички граждани на Истанбул да се съберат пред сградата на партията в града.

От своя страна турският министър на вътрешните работи Али Йерликая написа в платформата Х, че съдът е решил да бъде определен временен екип, който да ръководи истанбулската организация на НРП, и че пренебрегването на съдебното решение представлява възпрепятстване на правосъдието.

"Пренебрегването на съдебни решения, опитите да се изкарат хора на улиците, е открита съпротива срещу закона. Никой не е над законите. Държавата ще направи каквото е нужно с решителност срещу всякаква незаконна инициатива", написа Йерликая.

Във вторник съд анулира резултата от окръжния конгрес на партията в Истанбул през октомври 2023 г. заради предполагаеми нередности, като в резултат са отстранени председателят на окръжната организация на НРП Йозгюр Челик и още 195 души. На тяхно място съдът назначи петима души за временно ръководство на окръжната организация.

НРП, най-голямата опозиционна сила в турския парламент, спечели убедителна победа срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г. Оттогава представители на партията в местните власти са мишена на вълна от арести и съдебни дела. През март в затвора бе изпратен популярният и влиятелен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинения в корупция, които той отрича.

Арестът на Имамоглу, номиниран от НРП за кандидат за президент и смятан за ключов съперник на Ердоган, предизвика най-масовите протести в страната от 2013 г.

