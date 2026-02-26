Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Разбилият се турски F-16 проверявал радарна следа до България

Загиналият пилот е задействал катапултиращата система в последния момент преди сблъсъка

Днес, 14:37
Турски F-16
Турски F-16

Падналият вчера в северозападния турски окръг Балъкесир изтребител F-16 е бил вдигнат във въздуха след засичане на неидентифицирана радарна следа в близост до българо-турската граница в ранните часове на 25 февруари, съобщиха представители на турското министерство на отбраната, цитирани от турския сайт „Хавахабер“ и БТА. При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината. 

По време на седмичния брифинг на турското министерство на отбраната днес беше заявено, че при засичането на неидентифицираната следа малко преди 01:00 ч. местно време (00:00 ч. българско време) в нощта на 25 февруари, от авиобазата на турските въздушни сили в Балъкесир едновременно са вдигнати два изтребителя F-16. Връзката с единия от двата изтребителя е била загубена в 00:56 ч. местно време (23:56 ч. българско време), като непосредствено след това на терен е изпратена издирвателна мисия, която е установила, че самолетът е паднал и е констатирала смъртта на пилота. 

„Причината за инцидента ще бъде изяснена след края на разследването на съответните екипи. Молим се на Бог за милост към нашия героичен другар пилот майор Ибрахим Болат, който загина мъченически в този трагичен инцидент, и поднасяме нашите съболезнования на неговото семейство, на Въоръжените сили на Турция и на нашия благороден народ“, заявиха още представители на Министерството по време на днешния брифинг, като подчертаха, че до момента разследването е установило, че пилотът е задействал катапултиращата система на самолета в последния момент преди сблъсъка. 

От Министерството на отбраната на Турция също така призоваха обществеността и медиите да бъдат внимателни заради възможността от фалшиви новини и да се информират единствено от официалните информационни канали.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Турция, F-16

Още новини по темата

F-16 се разби в Турция
25 Февр. 2026

САЩ ще забавят доставката на вторите 8 F-16 с година
24 Февр. 2026

15 турски знаменитости са дали положителни проби за наркотици
16 Яну. 2026

Турция ще пази Румъния и Естония от Русия с изтребители
15 Яну. 2026

Тайван приземи всичките си F-16, след като изтребител се разби в морето
08 Яну. 2026

Турция строи космодрум край екватора
06 Яну. 2026

Турция построи 455 000 жилища за пострадалите от земетресенията през 2023 г.

29 Дек. 2025

Япония ще модернизира армията си с турски дронове
26 Дек. 2025

Шефът на армията на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24 Дек. 2025

В Одрин спряха да приемат левове
23 Дек. 2025

Русия удари втори турски кораб
14 Дек. 2025

Одеса бе подложена на една от най-мощните руски атаки

13 Дек. 2025

В Истанбул строят съдебна зала за масови процеси
10 Дек. 2025

Четиричленно семейство почина в турски хотел
18 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?