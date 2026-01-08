Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тайван приземи всичките си F-16, след като изтребител се разби в морето

Страната поръча общо 66 нови машини, произвеждани в завода, в който се правят и новите български самолети

Днес, 14:42
Скрийншот видео

Тайван временно приземи целия си флот от изтребители F-16 за техническа проверка. Това заяви министърът на отбраната Уелингтън Ку, докато продължава издирването на пилот, чийто самолет се е разбил в морето.

Военновъздушните сили смятат, че пилотът е катапултирал от едноместен изтребител F-16V край източното крайбрежие на Тайван на 6 януари, около 70 минути след излитане за рутинна тренировъчна мисия, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

За претърсване на морската зона са мобилизирани 30 самолета, 22 плавателни съда на военноморските сили и бреговата охрана, както и два дрона, а паралелно се извършва и наземно издирване, заяви Ку.

„В момента единствената ни цел е да направим всичко възможно за провеждането на операцията по търсене и спасяване“, каза Ку пред журналисти в сградата на парламента.

Министърът уточни, че бойните учения и тренировъчните полети са временно преустановени заради проверките на изтребителите F-16, но „дежурствата и задачите по бойна готовност ще бъдат запазени“.

„Очаква се инспекцията да приключи до 10 януари. Това няма да създаде пропуски във въздушната отбрана“, подчерта той.

Тайван засилва отбранителните си способности на фона на продължаващия военен натиск от страна на Китай, който разглежда демократичния остров като част от своята територия.

Taiwanese F-16 Fighter Jet Crashes During Training Off Eastern Coast, Pilot Missing | WION NEWSPOINT
A Taiwanese F-16 fighter jet crashed off the island's eastern coast during a training mission. An emergency search is underway as the pilot is believed to ha...
YouTube

Островът е поръчал 66 американски изтребителя F-16V – многоцелеви самолети от четвърто поколение, представляващи значително модернизирана версия на остаряващите тайвански F-16 A/B. 

Новите самолети на Тайван се правят в завода, в който се сглобяват българските изтребители - в Грийнвил, Южна Каролина, Lockheed Martin изпълнява поръчки за общо128 броя F-16 Block 70/72 за пет държави. Бахрейн стана стартов клиент с 16 машини, следван от Словакия с поръчка за 14, България бе трета с първите си 8, след нея са Тайван с 66 и Мароко с 24. България вече получи първите си 8 самолета и очаква пристигането на още 8 машини, за да бъде сглобена една ескадрила.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

F-16, Изтребител F-16, Тайван

Още новини по темата

Китай наложи санкции на САЩ заради оръжие за Тайван
27 Дек. 2025

България се похвали с първите си 8 F-16, но без полети
18 Дек. 2025

Китайски кораби се появиха в японски води
16 Ноем. 2025

България иска от САЩ отсрочка на плащане от 361 млн.евро за F-16
14 Ноем. 2025

Българските ВВС вече имат шест изтребителя F-16
18 Окт. 2025

Шефът на ВВС: Приет е само един F-16 и има 2-ма напълно подготвени пилоти
16 Окт. 2025

Нови два български F-16 кацнаха на родна земя
03 Окт. 2025

Съветски МиГ-29 и американски F-16 тренират заедно в България
11 Юли 2025

Радев пак разкритикува сделката за F-16 и похвали МиГ-29
02 Юли 2025

Украински пилот на F-16 загина по време на акция
29 Юни 2025

Купуваме заедно с Франция нови 3D радари
16 Юни 2025

Шефът на отбраната за F-16: Купихме си самолет за война
12 Юни 2025

Армията слага край на съветските УАЗ и ЗИЛ с доставка на 320 нови джипа
09 Юни 2025

Вторият F-16 кацна в авиобаза "Граф Игнатиево"
08 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?