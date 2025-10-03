Нови два български F-16 кацнаха на родна земя

Нови два български изтребители F-16 кацнаха на родна земя и се приземиха в авиобаза Граф Игнатиево. БНТ показа в новините си машините в полет при тяхното пристигане. Единият самолет е учебен, а другият е боен..

Пристигането на самолетите бе анонсирано сутринта от премиера Росен Желязков. "Два самолета F-16 Block 70 са в Португалия и трябва да пристигнат всеки момент в България", каза той в Народното събрание при блицконтрола.

Ангажиментът на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) е до края на годината да бъдат доставени и останалите четири самолета.

"Предварително е предвидено бойните дежурства на самолетите F-16 да започнат от средата на 2026 г. Имаме шест обучени пилоти, а 15 са в процес на подготовка", каза още премиерът.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. страната ни следва да получи общо първите осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една цяла ескадрила от 16 машини F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Общо 16-те изтребителя, които ще получи страната ни са по силата на двата договора, сключени през 2019 г. и 2022 г. За тях се плащат около 5 млрд.лв. Проектът се изпълнява на два етапа, по всеки от които е предвидено да се придобият по 8 самолета F-16 Block 70. Общо 32 летци по двата договора ще бъдат обучени в Съединените щати. Вече започна обучението и на инженерно-техническия състав, като се планира над 100 специалисти да бъдат обучени съобразно графика за пристигането на самолетите в България.

Само преди дни стана ясно, че на първият получен двуместен самолет F-16 Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" ще пристигне за отстраняване на неизправността.

Проблемите около приемането на първия български изтребител F-16 започнаха още с кацането му на българска земя в края на април т.г. Тогава бе констатирано отклонение в работата на една от системите, което не значи, че самолетът е счупен, за което тогава съобщи командирът на ВВС ген.-майор Николай Русев на извънреден брифинг, на който присъстваха и военният министър Атанас Запрянов и началникът на отбраната Емил Ефтимов.

"Докато самолетът се приема в техническата си част, това отклонение ще бъде вкарано в нормите, така че да бъде изпълнено нормално и летателното приемане на самолета на по-късен етап", посочи още Русев и добави: "Допълнителен риск за летците, за инженерно-техническия състав и за новата авиационна техника аз няма да приема. Самолетът ще лети тогава, когато сме готови да го пуснем в полет. Това отнема време. Все пак това е авиационна техника, а не велосипед".