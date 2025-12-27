Китай наложи санкции на САЩ заради оръжие за Тайван

ЕПА/БГНЕС архив Тайпе съобщи, че Вашингтон е одобрил продажба на отбранителна техника на стойност $11 млрд. - един от най-големите военни пакети за острова досега.

Китай обяви нови санкции срещу 20 американски компании от отбранителния сектор заради доставки на оръжие за Тайван, предаде БГНЕС. САЩ отдавна са най-големият доставчик на оръжия за островната държава. Този месец Тайпе съобщи, че Вашингтон е одобрил продажба на отбранителна техника на стойност $11 млрд. - един от най-големите военни пакети за острова досега.

Пекин остро разкритикува сделката и в петък обяви санкции срещу редица американски компании, сред които производственото звено на "Боинг" за отбранителна продукция в Сейнт Луис, авиационният гигант "Нортроп Груман" и други фирми.

Засегнатите компании имат ограничено или никакво присъствие на китайския пазар, а някои от тях вече са били обект на предишни санкции от страна на Пекин. Съгласно новите мерки на китайски дружества се забранява да работят с тях, а всички техни активи в Китай ще бъдат замразени.

Оръжейните доставки "нарушават принципа за единен Китай и сериозно засягат суверенитета и териториалната цялост на страната", заяви китайското външно министерство.

Китайските власти наложиха санкции и на 10 ръководители от отбранителната индустрия на САЩ, като им забраниха да влизат в страната, включително в Хонконг и Макао.