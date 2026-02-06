Висш гръцки военен е арестуван за шпионаж за Китай

Висш офицер от военновъздушните сили е задържан в Гърция по подозрение в предаване на класифицирана информация на китайското разузнаване. Мъжът е имал достъп до „високочувствителна информация на НАТО“, включително движение на войски и класифицирани планове на алианса. Той е служил в подразделение, занимаващо се с комуникации и електронни системи, което му е давало достъп до данни за военни операции не само в Гърция, но и в НАТО.

Разследващите също така смятат, че заподозреният се е опитал да вербува други военни.

Според гръцки медии става дума за Христос Флесас, полковник от Гръцките военновъздушни сили — командир на 128-ма ескадрила за телекомуникационно обучение в Кавури.

Разследването по случая започва преди месеци след сигнал до гръцките власти от тайната служба на съюзническа държава. След получаване на сигнала Националната разузнавателна служба на Гърция (EYP) започва да следи офицера.

Флесас е подслушвал разговори, съдържащи класифицирана информация, чрез устройство със специален софтуер, предоставен му от китайците. Той е фотографирал класифицирани документи и ги е изпращал по електронен път.

Днес 54-годишният заподозрян се яви пред съда, който го остави в ареста. Той трябва да даде показания пред военен прокурор във вторник. Ако бъде признат за виновен, го заплашваТ до 20 години затвор, а съгласно новия Военен наказателен кодекс осъдителната присъда може да доведе и до загуба на гръцко гражданство.

Адвокатът на заподозрения Василис Хирдарис заяви, че неговият клиент е уверен, че справедливостта ще възтържествува.

Държавната телевизия ERT съобщи, че полковникът е признал вината си по време на разпит от служители на дирекция „Киберсигурност“ на Генералния щаб на гръцката национална отбрана, служители на Националната разузнавателна служба (EYP) и военния прокурор и е идентифицирал лицето за контакт в Китай. Съобщава се, че служителите са отключили и мобилния му телефон.

Полковникът командва 128-ма ескадрила за обучение по телекомуникации и електроника в Кавури, Атика, от 2014 г. Като инженер по комуникационни и информационни системи, той е имал достъп до мрежите на НАТО и гръцките военни, включително проекти, включващи въздушни радарни системи, снабдяване с оръжия и съюзническо оперативно планиране. Той е служил и като акредитиран от НАТО оценител в комуникационните и информационните системи.

Властите продължават да проверяват контактите му, за да установят дали има и други замесени съучастници или по-широка мрежа.